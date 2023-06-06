https://sputniknews.com.tr/20230606/samsunda-yagislar-nedeniyle-terme-cayi-tasti-1072068234.html

Samsun'da yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı

Samsun'da yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı

Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T10:08+0300

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Bölgede etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen çayda gece taşkınlar oluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi ve kolluk güçleri bölgede incelemelerde bulunarak, bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı.Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçe içindeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı. İlçedeki birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.İlçe merkezine bağlı bazı mahallelerdeki derelerin de debisi yükseldi. İlçede su kesintisi yapıldı.Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı'nın taştığı bölgelerde incelemelerde bulundu.Kılıç, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Ekiplerimiz önlem almak, oluşan tahribatları tespit ve tamir etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Gelen ihbarlara anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz." dedi.Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise ilçede bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230606/orduda-sel-tehlikesi-egitime-bir-gun-ara-verildi-1072064595.html

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