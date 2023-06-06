https://sputniknews.com.tr/20230606/saadet-partisi-ve-gelecek-partisi-meclis-baskanligi-icin-ortak-aday-belirledi-1072109352.html
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis başkanlığı için ortak aday belirledi
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis başkanlığı için ortak aday belirledi
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi 28. Dönem TBMM Başkan adaylığı için Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun'u ortak aday gösterme konusunda anlaşmaya vardı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T23:54+0300
2023-06-06T23:54+0300
2023-06-06T23:54+0300
politika
tbmm
saadet partisi
gelecek partisi
tbmm başkanlığı
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Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararı duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan Adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda, TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Prof.Dr. Serap Yazıcı ÖZBUDUN’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
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tbmm, saadet partisi, gelecek partisi, tbmm başkanlığı
tbmm, saadet partisi, gelecek partisi, tbmm başkanlığı
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis başkanlığı için ortak aday belirledi
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Saadet Partisi ve Gelecek Partisi 28. Dönem TBMM Başkan adaylığı için Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun'u ortak aday gösterme konusunda anlaşmaya vardı.
Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararı duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan Adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda, TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Prof.Dr. Serap Yazıcı ÖZBUDUN’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.