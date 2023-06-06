https://sputniknews.com.tr/20230606/saadet-partisi-ve-gelecek-partisi-meclis-baskanligi-icin-ortak-aday-belirledi-1072109352.html

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis başkanlığı için ortak aday belirledi

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis başkanlığı için ortak aday belirledi

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi 28. Dönem TBMM Başkan adaylığı için Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun'u ortak aday gösterme konusunda anlaşmaya vardı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T23:54+0300

2023-06-06T23:54+0300

2023-06-06T23:54+0300

politika

tbmm

saadet partisi

gelecek partisi

tbmm başkanlığı

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Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararı duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan Adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda, TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Prof.Dr. Serap Yazıcı ÖZBUDUN’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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tbmm, saadet partisi, gelecek partisi, tbmm başkanlığı