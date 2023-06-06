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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/rusya-santralin-tahribati-ile-ilgili-uyarilarimizin-dikkate-alinmamasindan-uzuntu-duyuyoruz-1072107745.html
Rusya: Santralin tahribatı ile ilgili uyarılarımızın dikkate alınmamasından üzüntü duyuyoruz
Rusya: Santralin tahribatı ile ilgili uyarılarımızın dikkate alınmamasından üzüntü duyuyoruz
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın Kiev'in güçlerinin yerini değiştirmek ve insani zarar vermek için Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırı... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T23:40+0300
2023-06-07T00:12+0300
ukrayna krizi
rusya
novaya kahovka
hidroelektrik santrali
vasiliy nebenzya
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne yönelik saldırıya adanan toplantısında yaptığı konuşmada Moskova’nın Kiev'in güçlerinin yerini değiştirmek ve insani zarar vermek için Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırı düzenlediğine inandığını belirtti.Moskova’nın uluslararası toplumun Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni tahrip etme tehdidine ilişkin uyarılarına kulak vermemesinden üzüntü duyduğuna dikkat çeken Nebenzya, Rusya’nın santralin etrafındaki trajedinin tüm sorumluluğunu Kiev’e ve ona sponsorluk eden ülkelere yüklediğini vurguladı.Rusya’nın santralin etrafındaki trajedinin tüm sorumluluğunu Kiev’e ve ona silah pompalayan ‘Batılı hamilerine’ yüklediğini vurgulayan Nebenzya, “Kiev rejiminin ve ona silah pompalayan Batılı hamilerinin gelişen trajedinin tüm sorumluluğunu taşıdığı gerçeğine dayanıyoruz” diye konuştu.Kiev’in sabotajının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yer değiştirmesi için azami dikkat çekmek ve aynı zamanda santrale komşu bölgelerdeki halka azami insani zarar vermek olmak üzere iki amacı olduğunu söyleyen Nebenzya, “(BM) Genel Sekreter'e bu korkunç suçun önlenmesi için mümkün olan her şeyi yapma çağrılarımızın gerektiği gibi dikkate alınmadığı için üzgünüz” ifadelerini kullandı.BM Genel Sekreteri’ne Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin Ukrayna tarafından bombalanmasını kınama çağrısında bulunan Nebenzya, “BM Genel Sekreteri'ni nihayet Kiev rejiminin terör eylemlerine ilişkin objektif bir değerlendirme yapmaya ve söz konusu eylemleri kınamaya çağırıyoruz. Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne yapılan barbarca saldırının tüm ayrıntılarının belirlenmesinde ısrar ediyoruz” vurgusunu yaptı.‘BM, Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin bombalanmasını soruştururken eski hataları tekrarlamamalı’BM’nin santralin bombalanmasını soruştururken daha önce Ukrayna’nın Buça’daki provokasyonu ve Kuzey Akım gaz boru hattının havaya uçurulması olaylarında yaptığı hataları tekrarlamaması gerektiğine dikkat çeken Nebenzya, “Biz Buça veya Kuzey Akım gibi birçok olayın soruşturulmasını isterdik, fakat böyle bir şey olmadı. Bu kez bu tekrarlanmamalı” diye konuştu.Rus diplomat, “Buça ve Kuzey Akım olaylarında olduğu gibi, BM'nin hata yapmamasını isteriz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-guclerinin-saldirdigi-kahovka-hidroelektrik-santrali-hakkinda-neler-biliniyor-1072100729.html
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rusya, novaya kahovka , hidroelektrik santrali, vasiliy nebenzya
rusya, novaya kahovka , hidroelektrik santrali, vasiliy nebenzya

Rusya: Santralin tahribatı ile ilgili uyarılarımızın dikkate alınmamasından üzüntü duyuyoruz

23:40 06.06.2023 (güncellendi: 00:12 07.06.2023)
© SputnikRusya ordusu - Kahovka Barajı
Rusya ordusu - Kahovka Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya'nın Kiev'in güçlerinin yerini değiştirmek ve insani zarar vermek için Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırı düzenlediğine inandığını belirtti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne yönelik saldırıya adanan toplantısında yaptığı konuşmada Moskova’nın Kiev'in güçlerinin yerini değiştirmek ve insani zarar vermek için Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırı düzenlediğine inandığını belirtti.
Moskova’nın uluslararası toplumun Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ni tahrip etme tehdidine ilişkin uyarılarına kulak vermemesinden üzüntü duyduğuna dikkat çeken Nebenzya, Rusya’nın santralin etrafındaki trajedinin tüm sorumluluğunu Kiev’e ve ona sponsorluk eden ülkelere yüklediğini vurguladı.
Rusya’nın santralin etrafındaki trajedinin tüm sorumluluğunu Kiev’e ve ona silah pompalayan ‘Batılı hamilerine’ yüklediğini vurgulayan Nebenzya, “Kiev rejiminin ve ona silah pompalayan Batılı hamilerinin gelişen trajedinin tüm sorumluluğunu taşıdığı gerçeğine dayanıyoruz” diye konuştu.
Kiev’in sabotajının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yer değiştirmesi için azami dikkat çekmek ve aynı zamanda santrale komşu bölgelerdeki halka azami insani zarar vermek olmak üzere iki amacı olduğunu söyleyen Nebenzya, “(BM) Genel Sekreter'e bu korkunç suçun önlenmesi için mümkün olan her şeyi yapma çağrılarımızın gerektiği gibi dikkate alınmadığı için üzgünüz” ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri’ne Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin Ukrayna tarafından bombalanmasını kınama çağrısında bulunan Nebenzya, “BM Genel Sekreteri'ni nihayet Kiev rejiminin terör eylemlerine ilişkin objektif bir değerlendirme yapmaya ve söz konusu eylemleri kınamaya çağırıyoruz. Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne yapılan barbarca saldırının tüm ayrıntılarının belirlenmesinde ısrar ediyoruz” vurgusunu yaptı.

‘BM, Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin bombalanmasını soruştururken eski hataları tekrarlamamalı’

BM’nin santralin bombalanmasını soruştururken daha önce Ukrayna’nın Buça’daki provokasyonu ve Kuzey Akım gaz boru hattının havaya uçurulması olaylarında yaptığı hataları tekrarlamaması gerektiğine dikkat çeken Nebenzya, “Biz Buça veya Kuzey Akım gibi birçok olayın soruşturulmasını isterdik, fakat böyle bir şey olmadı. Bu kez bu tekrarlanmamalı” diye konuştu.
Rus diplomat, “Buça ve Kuzey Akım olaylarında olduğu gibi, BM'nin hata yapmamasını isteriz” vurgusunu yaptı.
Novaya Kahovka barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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