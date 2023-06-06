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Rusya, Kahovka hidroelektrik santrali konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep edecek
Rusya, Kahovka hidroelektrik santrali konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep edecek
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Kahovka hidroelektrik santralinin tahrip olmasıyla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T17:41+0300
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rusya
hidroelektrik santrali
bm güvenlik konseyi
dünya
novaya kahovka
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kahovka hidroelektrik santralinin tahrip olmasıyla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep edeceğini belirtti.Bugün sabah saatlerinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kahovka hidroelektrik santrali barajının tahrip olmasıyla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplamaya çağırmıştı.Herson bölgesinde yer alan Novaya Kahovka kentinin yakınındaki Kahovka hidroelektrik santralinin barajı, Kiev güçlerinin havan topu saldırıları nedeniyle kısmen tahrip olmuştu.
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rusya, hidroelektrik santrali, bm güvenlik konseyi, novaya kahovka
rusya, hidroelektrik santrali, bm güvenlik konseyi, novaya kahovka

Rusya, Kahovka hidroelektrik santrali konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep edecek

17:41 06.06.2023 (güncellendi: 17:45 06.06.2023)
© Sputnik / Alexey VitvitskyRusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilciliği binası
Rusya'nın Cenevre'deki BM Daimi Temsilciliği binası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Ayrıntılar geliyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın Kahovka hidroelektrik santralinin tahrip olmasıyla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını belirtti
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kahovka hidroelektrik santralinin tahrip olmasıyla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep edeceğini belirtti.

Bugün sabah saatlerinde Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kahovka hidroelektrik santrali barajının tahrip olmasıyla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplamaya çağırmıştı.

Herson bölgesinde yer alan Novaya Kahovka kentinin yakınındaki Kahovka hidroelektrik santralinin barajı, Kiev güçlerinin havan topu saldırıları nedeniyle kısmen tahrip olmuştu.
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