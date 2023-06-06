https://sputniknews.com.tr/20230606/prof-ardalidan-karadeniz-uyarisi-bircok-sel-ve-afete-maruz-kalacagiz-1072101107.html

Prof. Ardalı'dan Karadeniz uyarısı: Birçok sel ve afete maruz kalacağız

Prof. Ardalı'dan Karadeniz uyarısı: Birçok sel ve afete maruz kalacağız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, iklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesi'ni tehdit ettiğine... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T20:44+0300

2023-06-06T20:44+0300

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türkiye

karadeniz

iklim değişikliği

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İklim değişikliği Karadeniz Bölgesi'ni sel ve heyelanlar konusunda tehdit ediyor.Prof. Dr. Ardalı, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği etkilerinin dünya genelinde daha çok hissedilmeye başlandığına dikkati çekti.Türkiye'nin iklim değişikliğinden şiddetli etkilenecek ülkeler arasında gösterildiğine vurgu yapan Ardalı, "2023 risk raporuna göre yaşam-maliyet krizleri, doğal afetler ve aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin azaltılamaması, sosyal uyum ve toplumsal kutuplaşma riskler arasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.Ardalı, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu'na göre kentlerde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin katlanarak artacağının, sel ve kuraklığa maruz kalmanın 2030 yılına kadar 2000 yılına göre 2.5 kat artacağının öngörüldüğünün altını çizdi.'Yeşil altyapı, sel afetleriyle mücadelede en gerçekçi çözümdür'Karadeniz'in heyelan, şiddetli yağış ve sel riski altında bulunan bir bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Ardalı, şu değerlendirmede bulundu:Yapılan çalışmalara göre Karadeniz'de yıllık deniz seviyesinin 6 milimetre yükseldiğine işaret eden Ardalı, deniz suyu sıcaklığının artmasına bağlı olarak şiddetli ve beklenmedik yağışların meydana gelebileceğini, bu durumun da Karadeniz'de heyelan, şiddetli yağış ve sel riskini artabileceğini hatırlattı.'Önlem alınmazsa erişilebilir içme suyu, temiz hava ve gıda konularında ciddi sıkıntılar yaşayacağız'Prof. Dr. Ardalı, Karadeniz Bölgesi'nde istilacı türlerin de ortaya çıkabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

türkiye

karadeniz

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