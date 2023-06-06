https://sputniknews.com.tr/20230606/pfdkdan-ankaragucu-galatasaray-ve-trabzonspora-para-cezasi-1072090021.html
PFDK'dan Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası
PFDK'dan Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası verdi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:12+0300
2023-06-06T16:12+0300
2023-06-06T16:22+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
mke ankaragücü
galatasaray sk
trabzonspor
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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle MKE Ankaragücü'ne 606 bin, Galatasaray'a 476 bin, Trabzonspor'a da 250 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.Yukatel Kayserisporlu futbolcu Yaw Ackah'a ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulünden dolayı 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/pfdkdan-ankaragucu-ile-kulup-baskani-faruk-kocaya-para-cezasi-1071794173.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), mke ankaragücü, galatasaray sk, trabzonspor
türkiye futbol federasyonu (tff), mke ankaragücü, galatasaray sk, trabzonspor
PFDK'dan Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası
16:12 06.06.2023 (güncellendi: 16:22 06.06.2023) Abone ol
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle MKE Ankaragücü'ne 606 bin, Galatasaray'a 476 bin, Trabzonspor'a da 250 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Yukatel Kayserisporlu futbolcu Yaw Ackah'a ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulünden dolayı 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.