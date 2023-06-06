https://sputniknews.com.tr/20230606/pfdkdan-ankaragucu-galatasaray-ve-trabzonspora-para-cezasi-1072090021.html

PFDK'dan Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası

PFDK'dan Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası verdi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T16:12+0300

2023-06-06T16:12+0300

2023-06-06T16:22+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

mke ankaragücü

galatasaray sk

trabzonspor

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle MKE Ankaragücü'ne 606 bin, Galatasaray'a 476 bin, Trabzonspor'a da 250 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.Yukatel Kayserisporlu futbolcu Yaw Ackah'a ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulünden dolayı 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/pfdkdan-ankaragucu-ile-kulup-baskani-faruk-kocaya-para-cezasi-1071794173.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), mke ankaragücü, galatasaray sk, trabzonspor