https://sputniknews.com.tr/20230606/orduda-sel-tehlikesi-egitime-bir-gun-ara-verildi-1072064595.html

Ordu'da sel tehlikesi: Eğitime bir gün ara verildi

Ordu'da sel tehlikesi: Eğitime bir gün ara verildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sel ve heyelan riskine karşı, okullarına taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine bir gün ara verildiğini duyurdu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T06:58+0300

2023-06-06T06:58+0300

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türkiye

ordu

sel

okullar tatil

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Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel ve heyelanlar sonrası Ordu ili için de sel ve heyelan uyarısı yapıldı, taşımalı sistemle okula gelen öğrencilerin eğitimlerine ise 1 gün ara verildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde tedbir amaçlı, 2 bin 223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230605/afaddan-amasya-samsun-ve-sinoptaki-sele-iliskin-aciklama-2-can-kaybi-var-1072050618.html

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