https://sputniknews.com.tr/20230606/orduda-sel-tehlikesi-egitime-bir-gun-ara-verildi-1072064595.html
Ordu'da sel tehlikesi: Eğitime bir gün ara verildi
Ordu'da sel tehlikesi: Eğitime bir gün ara verildi
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sel ve heyelan riskine karşı, okullarına taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine bir gün ara verildiğini duyurdu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T06:58+0300
2023-06-06T06:58+0300
2023-06-06T06:58+0300
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ordu
sel
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Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel ve heyelanlar sonrası Ordu ili için de sel ve heyelan uyarısı yapıldı, taşımalı sistemle okula gelen öğrencilerin eğitimlerine ise 1 gün ara verildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde tedbir amaçlı, 2 bin 223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/afaddan-amasya-samsun-ve-sinoptaki-sele-iliskin-aciklama-2-can-kaybi-var-1072050618.html
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ordu, sel, okullar tatil
Ordu'da sel tehlikesi: Eğitime bir gün ara verildi
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, sel ve heyelan riskine karşı, okullarına taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine bir gün ara verildiğini duyurdu.
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel ve heyelanlar sonrası Ordu ili için de sel ve heyelan uyarısı yapıldı, taşımalı sistemle okula gelen öğrencilerin eğitimlerine ise 1 gün ara verildi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde tedbir amaçlı, 2 bin 223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.