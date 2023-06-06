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https://sputniknews.com.tr/20230606/oguzhan-ugur-balkonunda-yorgun-mermi-buldu-1072072963.html
Oğuzhan Uğur balkonunda yorgun mermi buldu
Oğuzhan Uğur balkonunda yorgun mermi buldu
Balkonunda yorgun mermi bulduğunu belirten Oğuzhan Uğur, "Manasız bir mağara adamı aktivitesi. Avukata teslim ettim mermiyi. Izdırap olacağım kendisine" dedi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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oğuzhan uğur
türkiye
balkon
yorgun mermi
avukat
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YouTube kanalı olan BaBaLa TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur, balkonunda yorgun mermi buldu. Merminin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, "Manasız bir mağara adamı aktivitesi. Sonuç bu. Avukata teslim ettim mermiyi. Izdırap olacağım kendisine" ifadelerini kullandı.'Avukata teslim ettim'Uğur yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
türkiye
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Oğuzhan Uğur balkonunda yorgun mermi buldu

11:53 06.06.2023 (güncellendi: 11:59 06.06.2023)
© Fotoğraf : YouTubeOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Balkonunda yorgun mermi bulduğunu belirten Oğuzhan Uğur, "Manasız bir mağara adamı aktivitesi. Avukata teslim ettim mermiyi. Izdırap olacağım kendisine" dedi.
YouTube kanalı olan BaBaLa TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur, balkonunda yorgun mermi buldu. Merminin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, "Manasız bir mağara adamı aktivitesi. Sonuç bu. Avukata teslim ettim mermiyi. Izdırap olacağım kendisine" ifadelerini kullandı.

'Avukata teslim ettim'

Uğur yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Balkonumda şimdiye kadar zevkle döşenmiş kuş yuvaları, yarı baygın çekirgeler, diğer binalardan uçmuş gelmiş iddialı iç çamaşırları ve hatta takla atmaktan sıkılmış bir güvercin bile bulmuştum. Bu sabah listeye yeni ve korkunç bir şey eklendi. Yorgun halleriyle bile yılda ortalama 40 insanın ölümüne sebep oluyorlar. Birileri sırf takımları ya da partileri kazandı diye havaya ateş ediyor ya hani. Aşağısı boşalamıyorsa yukarısı boşalsın hesabı... Manasız bir mağara adamı aktivitesi. Sonuç bu. Avukata teslim ettim mermiyi. Izdırap olacağım kendisine. Bırak bir daha havaya sıkmayı, su tabancasıyla şaka bile yapamayacak onunla işim bittiğinde. Bir sonraki mermisi bana ya da size isabet etmesin diye."
© InstagramOğuzhan Uğur balkonunda yorgun mermi bulduğunu söyledi
Oğuzhan Uğur balkonunda yorgun mermi bulduğunu söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
Oğuzhan Uğur balkonunda yorgun mermi bulduğunu söyledi
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