Nurhan Damcıoğlu'nun ölmeden 3 gün önceki ses kaydı ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Dr. Çitilci: Politika faizinde önce 'bekle-gör', sonra da artış olabilir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türk dış politikasında Hakan Fidan dönemi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
CHP'de ne olacak?
18:33
86 dk
Z RAPORU
Dünya Çevre Günü
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP MYK'sındaki değişim ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230606/nurhan-damcioglunun-olmeden-3-gun-onceki-ses-kaydi-ortaya-cikti-1072090366.html
Nurhan Damcıoğlu'nun ölmeden 3 gün önceki ses kaydı ortaya çıktı
Nurhan Damcıoğlu'nun ölmeden 3 gün önceki ses kaydı ortaya çıktı
Kanto kraliçesi, usta sanatçı Nurhan Damcıoğlu'nu dün yaşamını yitirdi. Damcıoğlu'nun arkadaşıyla 3 gün önce yaptığı ses kaydı ortaya çıktı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:10+0300
2023-06-06T16:11+0300
yaşam
nurhan damcıoğlu
sanatçı
kanto
vefat
tiyatro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072059905_0:287:1080:895_1920x0_80_0_0_b631d5eb8ec1eaacc94f6eb54d06698a.jpg
Usta oyuncu ve ses sanatçısı Nurhan Damcıoğlu, dün akşam saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle İzmir'de hayatını kaybetti.Tiyatrocu Metin Zakoğlu, 3 gün önce Damcıoğlu'nun şarkı söylediği bir videoyu, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Zakoğlu paylaşımında "Canım Nurhan Damcıoğlu’m… bir konuşmamızda Ferhan abim ( şensoy) bana şöyle demişti; “benim üç ustam var Metin, biri Haldun Taner biri Münir Özkul biri de Nurhan Damcıoğlu. O benim de ustam oldu,19 yaşında beni keşfetti yanına aldı, birlikte bir çok tv kanalında , büyük salonlarda düetler yaptık , bana meddah olmayı öğretti. Hep onore etti, sen İsmail Dümbüllü gibisin derdi ki bu videoda yine söylüyor aynısını. Ona minnettarım , ülkemizin ilk müslüman kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu uzun zamandır İzmir’de yaşıyor , onu aradım ve bu muhteşem arşiv kayda geçsin diye okuduğu bir aranjmanla onu sizlere de hatırlatmak istedim. Sen çok yaşa" ifadelerine yer verdi.Damcıoğlu telefonda 'Belki bugün belki yarın' isimli şarkısını seslendiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/nurhan-damcioglu-hayatini-kaybetti--1072059553.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072059905_0:186:1080:996_1920x0_80_0_0_1bd85f7822237443015ee8ff2fb4afc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nurhan damcıoğlu, sanatçı, kanto, vefat, tiyatro
nurhan damcıoğlu, sanatçı, kanto, vefat, tiyatro

Nurhan Damcıoğlu'nun ölmeden 3 gün önceki ses kaydı ortaya çıktı

16:10 06.06.2023 (güncellendi: 16:11 06.06.2023)
© İHANurhan Damcıoğlu
Nurhan Damcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© İHA
Abone olTelegram
Kanto kraliçesi, usta sanatçı Nurhan Damcıoğlu'nu dün yaşamını yitirdi. Damcıoğlu'nun arkadaşıyla 3 gün önce yaptığı ses kaydı ortaya çıktı.
Usta oyuncu ve ses sanatçısı Nurhan Damcıoğlu, dün akşam saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle İzmir'de hayatını kaybetti.
Tiyatrocu Metin Zakoğlu, 3 gün önce Damcıoğlu'nun şarkı söylediği bir videoyu, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Zakoğlu paylaşımında "Canım Nurhan Damcıoğlu’m… bir konuşmamızda Ferhan abim ( şensoy) bana şöyle demişti; “benim üç ustam var Metin, biri Haldun Taner biri Münir Özkul biri de Nurhan Damcıoğlu. O benim de ustam oldu,19 yaşında beni keşfetti yanına aldı, birlikte bir çok tv kanalında , büyük salonlarda düetler yaptık , bana meddah olmayı öğretti. Hep onore etti, sen İsmail Dümbüllü gibisin derdi ki bu videoda yine söylüyor aynısını. Ona minnettarım , ülkemizin ilk müslüman kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu uzun zamandır İzmir’de yaşıyor , onu aradım ve bu muhteşem arşiv kayda geçsin diye okuduğu bir aranjmanla onu sizlere de hatırlatmak istedim. Sen çok yaşa" ifadelerine yer verdi.
Damcıoğlu telefonda 'Belki bugün belki yarın' isimli şarkısını seslendiriyor.
Nurhan Damcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
TÜRKİYE
Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Dün, 23:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала