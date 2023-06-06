https://sputniknews.com.tr/20230606/nurhan-damcioglunun-olmeden-3-gun-onceki-ses-kaydi-ortaya-cikti-1072090366.html
Nurhan Damcıoğlu'nun ölmeden 3 gün önceki ses kaydı ortaya çıktı
Nurhan Damcıoğlu'nun ölmeden 3 gün önceki ses kaydı ortaya çıktı
Kanto kraliçesi, usta sanatçı Nurhan Damcıoğlu'nu dün yaşamını yitirdi. Damcıoğlu'nun arkadaşıyla 3 gün önce yaptığı ses kaydı ortaya çıktı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:10+0300
2023-06-06T16:10+0300
2023-06-06T16:11+0300
yaşam
nurhan damcıoğlu
sanatçı
kanto
vefat
tiyatro
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Usta oyuncu ve ses sanatçısı Nurhan Damcıoğlu, dün akşam saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle İzmir'de hayatını kaybetti.Tiyatrocu Metin Zakoğlu, 3 gün önce Damcıoğlu'nun şarkı söylediği bir videoyu, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Zakoğlu paylaşımında "Canım Nurhan Damcıoğlu’m… bir konuşmamızda Ferhan abim ( şensoy) bana şöyle demişti; “benim üç ustam var Metin, biri Haldun Taner biri Münir Özkul biri de Nurhan Damcıoğlu. O benim de ustam oldu,19 yaşında beni keşfetti yanına aldı, birlikte bir çok tv kanalında , büyük salonlarda düetler yaptık , bana meddah olmayı öğretti. Hep onore etti, sen İsmail Dümbüllü gibisin derdi ki bu videoda yine söylüyor aynısını. Ona minnettarım , ülkemizin ilk müslüman kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu uzun zamandır İzmir’de yaşıyor , onu aradım ve bu muhteşem arşiv kayda geçsin diye okuduğu bir aranjmanla onu sizlere de hatırlatmak istedim. Sen çok yaşa" ifadelerine yer verdi.Damcıoğlu telefonda 'Belki bugün belki yarın' isimli şarkısını seslendiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/nurhan-damcioglu-hayatini-kaybetti--1072059553.html
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nurhan damcıoğlu, sanatçı, kanto, vefat, tiyatro
nurhan damcıoğlu, sanatçı, kanto, vefat, tiyatro
Nurhan Damcıoğlu'nun ölmeden 3 gün önceki ses kaydı ortaya çıktı
16:10 06.06.2023 (güncellendi: 16:11 06.06.2023) Abone ol
Kanto kraliçesi, usta sanatçı Nurhan Damcıoğlu'nu dün yaşamını yitirdi. Damcıoğlu'nun arkadaşıyla 3 gün önce yaptığı ses kaydı ortaya çıktı.
Usta oyuncu ve ses sanatçısı Nurhan Damcıoğlu, dün akşam saatlerinde kalp yetmezliği sebebiyle İzmir'de hayatını kaybetti.
Tiyatrocu Metin Zakoğlu, 3 gün önce Damcıoğlu'nun şarkı söylediği bir videoyu, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Zakoğlu paylaşımında "Canım Nurhan Damcıoğlu’m… bir konuşmamızda Ferhan abim ( şensoy) bana şöyle demişti; “benim üç ustam var Metin, biri Haldun Taner biri Münir Özkul biri de Nurhan Damcıoğlu. O benim de ustam oldu,19 yaşında beni keşfetti yanına aldı, birlikte bir çok tv kanalında , büyük salonlarda düetler yaptık , bana meddah olmayı öğretti. Hep onore etti, sen İsmail Dümbüllü gibisin derdi ki bu videoda yine söylüyor aynısını. Ona minnettarım , ülkemizin ilk müslüman kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu uzun zamandır İzmir’de yaşıyor , onu aradım ve bu muhteşem arşiv kayda geçsin diye okuduğu bir aranjmanla onu sizlere de hatırlatmak istedim. Sen çok yaşa" ifadelerine yer verdi.
Damcıoğlu telefonda 'Belki bugün belki yarın' isimli şarkısını seslendiriyor.