https://sputniknews.com.tr/20230606/motorine-buyuk-zam-yolda-1072065438.html

Motorine büyük zam yolda

Motorine büyük zam yolda

Motorine 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T08:18+0300

2023-06-06T08:18+0300

2023-06-06T08:29+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

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Motorinin litre fiyatına 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.28 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19.38 liradan satılıyor. Ankara'da motorin litresi 19.76 TL, benzinin litresi ise 21.61 TL'den satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230530/benzine-66-kurus-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1071773863.html

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