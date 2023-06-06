https://sputniknews.com.tr/20230606/motorine-buyuk-zam-yolda-1072065438.html
Motorine büyük zam yolda
Motorine büyük zam yolda
Motorine 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T08:18+0300
2023-06-06T08:18+0300
2023-06-06T08:29+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
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Motorinin litre fiyatına 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.28 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19.38 liradan satılıyor. Ankara'da motorin litresi 19.76 TL, benzinin litresi ise 21.61 TL'den satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/benzine-66-kurus-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1071773863.html
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benzin motorin fiyatları, motorin zammı, motorin zam var mı, motorin zam son dakika, benzin motorin zam var mı, akaryakıta zam
benzin motorin fiyatları, motorin zammı, motorin zam var mı, motorin zam son dakika, benzin motorin zam var mı, akaryakıta zam
Motorine büyük zam yolda
08:18 06.06.2023 (güncellendi: 08:29 06.06.2023) Abone ol
Motorine 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor.
Motorinin litre fiyatına 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 lira zam bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.28 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19.38 liradan satılıyor.
Ankara'da motorin litresi 19.76 TL, benzinin litresi ise 21.61 TL'den satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.