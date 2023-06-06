https://sputniknews.com.tr/20230606/mikroplastik-tehlike-kanser-hucrelerini-harekete-geciriyor-diyabeti-tetikliyor-1072073324.html
Mikroplastik tehlike: 'Kanser hücrelerini harekete geçiriyor, diyabeti tetikliyor'
Mikroplastik tehlike: 'Kanser hücrelerini harekete geçiriyor, diyabeti tetikliyor'
Mikroplastikler yediğimiz sebze, meyvelerden deniz ürünlerine kadar birçok yiyecek ile besin zincirimize girerek obezite, diyabet, kronik karaciğer hastalığı... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T12:39+0300
2023-06-06T12:39+0300
2023-06-06T12:39+0300
yaşam
mikroplastik
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Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç, "İnsan sağlığının ve evrende yaşam şansı bulabildiğimiz tek yer olan dünyamızın geleceğinin tehdit altında olduğu, yaşadığımız iklim krizi, hava kirliliği ve deprem felaketi nedeniyle kayıplarımızın olduğu bu dönemde Dünya Çevre Günü'nü önemsiyoruz. Bu yıl, daha az bahsedilen ama yine çok önemli bir sorun olan plastik kirliliğine vurgu yapmak istiyoruz" dedi.Yılda 90 bin plastik parçacığı vücuda giriyorSabah gazetesinden Gül Kireklo'nun haberine göre, Prof. Dr. Genç, günde 2 litre plastik şişeden su içen kişilerin yılda 90 bin plastik parçacığını vücutlarına aldığını belirterek şunları ekledi:Plastik atıklarının aşınma ve bozunma yolu ile mikro ve nanoparçacıklara ayrıldığını belirten Prof. Dr. Genç, "Boyutları 0,001 ile 5 mm arasında değişen mikroplastikler ve 0,001 mm'den daha küçük olan nanoplastikler, nihayetinde deniz ürünleri ve hatta meyve ve sebzeler aracılığıyla besin zincirimize girmekte, yediğimiz yiyeceğe, içtiğimiz suya ve hatta soluduğumuz havaya karışmaktadır" dedi. Deniz ürünlerinde, bal, sofra tuzu, şişelenmiş maden suları gibi yiyecek ve içeceklerde mikroplastik varlığına rastlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Genç, şöyle dedi: "Düzenli kabuklu deniz hayvanı tüketen bireylerin yılda yaklaşık 11 bin adet mikro- ve/veya nanoplastik tükettiği tahmin edilmektedir" dedi.'Kimyasalları harekete geçiriyor'Prof. Dr. Genç, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırma ekibinin çalışmasını da örnek olarak gösterdi. Prof. Dr. Genç, şunları söyledi:
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mikroplastik
Mikroplastik tehlike: 'Kanser hücrelerini harekete geçiriyor, diyabeti tetikliyor'
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Mikroplastikler yediğimiz sebze, meyvelerden deniz ürünlerine kadar birçok yiyecek ile besin zincirimize girerek obezite, diyabet, kronik karaciğer hastalığı ve kansere neden oluyor.
Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Sebahat Genç, "İnsan sağlığının ve evrende yaşam şansı bulabildiğimiz tek yer olan dünyamızın geleceğinin tehdit altında olduğu, yaşadığımız iklim krizi, hava kirliliği ve deprem felaketi nedeniyle kayıplarımızın olduğu bu dönemde Dünya Çevre Günü'nü önemsiyoruz. Bu yıl, daha az bahsedilen ama yine çok önemli bir sorun olan plastik kirliliğine vurgu yapmak istiyoruz" dedi.
Yılda 90 bin plastik parçacığı vücuda giriyor
Sabah gazetesinden Gül Kireklo'nun haberine
göre, Prof. Dr. Genç, günde 2 litre plastik şişeden su içen kişilerin yılda 90 bin plastik parçacığını vücutlarına aldığını belirterek şunları ekledi:
"Plastik sorununun en büyüğü, gözle görülemeyecek ve okyanuslara, havaya, toprağa dağılmış durumda olan yüz milyarlarca 'mikroplastik'tir."
Plastik atıklarının aşınma ve bozunma yolu ile mikro ve nanoparçacıklara ayrıldığını belirten Prof. Dr. Genç, "Boyutları 0,001 ile 5 mm arasında değişen mikroplastikler ve 0,001 mm'den daha küçük olan nanoplastikler, nihayetinde deniz ürünleri ve hatta meyve ve sebzeler aracılığıyla besin zincirimize girmekte, yediğimiz yiyeceğe, içtiğimiz suya ve hatta soluduğumuz havaya karışmaktadır" dedi. Deniz ürünlerinde, bal, sofra tuzu, şişelenmiş maden suları gibi yiyecek ve içeceklerde mikroplastik varlığına rastlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Genç, şöyle dedi: "Düzenli kabuklu deniz hayvanı tüketen bireylerin yılda yaklaşık 11 bin adet mikro- ve/veya nanoplastik tükettiği tahmin edilmektedir" dedi.
'Kimyasalları harekete geçiriyor'
Prof. Dr. Genç, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırma ekibinin çalışmasını da örnek olarak gösterdi. Prof. Dr. Genç, şunları söyledi:
"Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırma ekibi, mide-bağırsak yolundan geçen parçacıkların bağırsak mikrobiyomunun bileşiminde değişikliklere yol açtığını belirterek, bu değişikliklerin obezite, diyabet ve kronik karaciğer hastalığı gibi metabolik hastalıklarla bağlantılı olduğuna dikkat çekmiştir. Çalışmada, parçacıkların, lokal inflamasyonu ve bağışıklık yanıtını tetikleyebileceği ve özellikle nanoplastiklerin kanser oluşumunda rol oynayan kimyasalları harekete geçirebileceği saptanmıştır."