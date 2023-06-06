https://sputniknews.com.tr/20230606/mhpnin-yeni-meclis-grup-yonetimi-belirlendi-1072098649.html

MHP'nin yeni Meclis grup yönetimi belirlendi

MHP'nin yeni Meclis grup yönetimi belirlendi

MHP'nin yeni Meclis başkanlık divanı üyelikleri ile grup yönetimi belirlendi. Buna göre, Meclis Başkanvekilliği görevine İstanbul Milletvekili Celal Adan... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T19:15+0300

2023-06-06T19:15+0300

2023-06-06T19:15+0300

politika

mhp

meclis

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MHP'de Meclis Başkanlık Divanı’nda MHP’ye düşen üyelikler ile Meclis Grup Yönetimi belirlendi. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Celal Adan geçen dönem olduğu gibi bu dönem de Meclis Başkanvekili olarak görev yapacak.MHP TBMM İdare Amirliği’ne ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ı görevlendirdi. MHP’de Grup Başkanvekilliklerine de Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya MilletvekiliMuhammed Levent Bülbül, getirildi.MHP'den yapılan yazılı açıklama şöyle:"Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirilmiştir; TBMM Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan ile TBBM İdare Amirliği'ne ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay görevlendirilmiştir."

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