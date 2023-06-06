https://sputniknews.com.tr/20230606/meteoroloji-cok-sayida-il-icin-uyardi-kuvvetli-olacak-1072063795.html

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji 6 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlara sel ve dolu... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T06:29+0300

2023-06-06T06:29+0300

2023-06-06T06:49+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Samsun için turuncu, Ordu'ya ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Parçalı, güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu SAKARYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu HATAY °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu K.MARAŞ °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı YOZGAT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TOKAT °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230605/meteorolojinin-ardindan-afad-da-saat-vererek-2-ili-uyardi-sel-alarmi-1072030722.html

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