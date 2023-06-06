https://sputniknews.com.tr/20230606/mahkemeden-hpv-asisi-karari-1072086480.html

Mahkemeden HPV aşısı kararı

Mahkemeden HPV aşısı kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. Uygulama hala başlamazken... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T15:36+0300

2023-06-06T15:36+0300

2023-06-06T15:36+0300

yaşam

hpv

hpv aşısı

fahrettin koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/14/1055711615_0:21:551:330_1920x0_80_0_0_97e8664bd861231aa782b2a0db390ff5.jpg

Sağlık Bakanlığı'nın HPV aşının ücretsiz olacağını açıkladı ancak henüz uygulama başlamadı. Bu süreçte Mahkeme bir kez daha, rahim ağzı kanserine karşı yapılan HPV aşısının ücretsiz olması yönünde karar verdi.Önce SGK'ya başvuran davacı olumsuz yanıt alınca,, olayı yargıya taşıdı.Ankara 62. İş Mahkemesi, 3 doz için 3 bin 44 TL olan bedelin SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Gemi, beklentilerinin HPV'nin rutin aşılama programına dahil olması olduğunu dile getirdi.14 yaşı geçen kişilerde 3 doz uygulandığını hatırlatan Gemici maliyetin 6 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında olduğunu ifade etti ve "Bir birey için baktığınızda azımsanacak birşey değil." dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında ücretsiz HPV aşılaması için "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız. Yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız." açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230203/gunde-7-kadin-rahim-agzi-kanserine-yakalaniyor-1066516039.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hpv, hpv aşısı, fahrettin koca