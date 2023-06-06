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Mahkemeden HPV aşısı kararı
Mahkemeden HPV aşısı kararı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. Uygulama hala başlamazken... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T15:36+0300
2023-06-06T15:36+0300
yaşam
hpv
hpv aşısı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı'nın HPV aşının ücretsiz olacağını açıkladı ancak henüz uygulama başlamadı. Bu süreçte Mahkeme bir kez daha, rahim ağzı kanserine karşı yapılan HPV aşısının ücretsiz olması yönünde karar verdi.Önce SGK'ya başvuran davacı olumsuz yanıt alınca,, olayı yargıya taşıdı.Ankara 62. İş Mahkemesi, 3 doz için 3 bin 44 TL olan bedelin SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Gemi, beklentilerinin HPV'nin rutin aşılama programına dahil olması olduğunu dile getirdi.14 yaşı geçen kişilerde 3 doz uygulandığını hatırlatan Gemici maliyetin 6 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında olduğunu ifade etti ve "Bir birey için baktığınızda azımsanacak birşey değil." dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında ücretsiz HPV aşılaması için "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız. Yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız." açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230203/gunde-7-kadin-rahim-agzi-kanserine-yakalaniyor-1066516039.html
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hpv, hpv aşısı, fahrettin koca
hpv, hpv aşısı, fahrettin koca

Mahkemeden HPV aşısı kararı

15:36 06.06.2023
© AFP 2023HPV Testi
HPV Testi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. Uygulama hala başlamazken bu süreçte yargıdan bir karar daha çıktı. Bu kez Ankara 62. İş Mahkemesi aşı ücretinin SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.
Sağlık Bakanlığı'nın HPV aşının ücretsiz olacağını açıkladı ancak henüz uygulama başlamadı. Bu süreçte Mahkeme bir kez daha, rahim ağzı kanserine karşı yapılan HPV aşısının ücretsiz olması yönünde karar verdi.

Önce SGK'ya başvuran davacı olumsuz yanıt alınca,, olayı yargıya taşıdı.

Ankara 62. İş Mahkemesi, 3 doz için 3 bin 44 TL olan bedelin SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Gemi, beklentilerinin HPV'nin rutin aşılama programına dahil olması olduğunu dile getirdi.
14 yaşı geçen kişilerde 3 doz uygulandığını hatırlatan Gemici maliyetin 6 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında olduğunu ifade etti ve "Bir birey için baktığınızda azımsanacak birşey değil." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında ücretsiz HPV aşılaması için "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız. Yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız." açıklamasında bulunmuştu.
Rahim Ağzı Kanseri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
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Günde 7 kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor
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