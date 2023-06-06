Maduro'dan Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam duruyoruz
© AAYeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, burada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro (sağda) ve eşi Cilia Flores de Maduro (sağ 2) ile selamlaştı.
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ankara ve Riyad'la olan ilişkilerde bir başarı elde edildiğini vurgulayarak, "Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam duruyoruz" dedi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.
Maduro, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la selamlaştığı ve Cidde'deki Selam Sarayı'nda Veliaht Prens Bin Selman ile yaptığı görüşmeden iki fotoğraf paylaştı. Maduro, paylaşımına şu notu düştü:
Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dost ülkelerdeki uluslararası çalışma gündemimiz tam bir başarıya ulaşmış, stratejik alanlarda sağlam karşılıklı yardım ve alışveriş köprüleri kurmamızı sağlamıştır. Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam kalıyoruz.
Nuestra agenda de trabajo internacional, en países amigos, como lo son Türkiye y Arabia Saudita, ha sido todo un éxito, nos ha permitido establecer puentes sólidos de ayuda mutua e intercambios en áreas estratégicas. Seguimos firmes en la unión y cooperación del nuevo mundo. pic.twitter.com/SlxRa3J2s3— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 6, 2023