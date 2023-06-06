https://sputniknews.com.tr/20230606/madurodan-erdogan-fotografli-yeni-paylasim-yeni-dunyanin-birligi-ve-isbirliginde-saglam-duruyoruz-1072102243.html

Maduro'dan Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam duruyoruz

Maduro'dan Erdoğan fotoğraflı yeni paylaşım: Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde sağlam duruyoruz

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ankara ve Riyad'la olan ilişkilerde bir başarı elde edildiğini vurgulayarak, "Yeni dünyanın birliği ve işbirliğinde... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T21:18+0300

2023-06-06T21:18+0300

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dünya

nicolas maduro

türkiye

suudi arabistan

venezüella

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.Maduro, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la selamlaştığı ve Cidde'deki Selam Sarayı'nda Veliaht Prens Bin Selman ile yaptığı görüşmeden iki fotoğraf paylaştı. Maduro, paylaşımına şu notu düştü:

suudi arabistan

venezüella

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nicolas maduro, türkiye, suudi arabistan, venezüella