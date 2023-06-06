https://sputniknews.com.tr/20230606/lavrov-batinin-acikca-ilan-ettigi-rusya-karsiti-planlar-gerceklesmeyecek-1072060606.html

Lavrov: Batı’nın açıkça ilan ettiği Rusya karşıtı planlar gerçekleşmeyecek

Lavrov: Batı’nın açıkça ilan ettiği Rusya karşıtı planlar gerçekleşmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın açıkça ilan ettiği Rusya karşıtı planların gerçekleşmeyeceğini, Rusya'da hiç kimsenin bundan şüphesi olmadığını... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T00:01+0300

2023-06-06T00:01+0300

2023-06-06T00:20+0300

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rusya

sergey lavrov

tacikistan

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan’da ziyaret ettiği 201. Rus Askeri Üssü'nde yaptığı konuşmada Batı'nın açıkça ilan ettiği Rusya karşıtı planların gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak, “Bu planların gerçekleşmeyeceğinden hiç birimizin şüphesi yok” diye konuştu.‘Batı sürekli olarak Rusya'ya karşı ikinci ve üçüncü cepheleri açacak yer arıyor’Rus diplomat, “Batı, Rusya’yı rahatsız edebilmek, ikinci ve üçüncü cepheleri açmak için sürekli olarak ek yönler arıyor. Artık birçok siyaset bilimcisi ve bazı politikacılar tarafından Rusya’yı parçalama hedefini açıkça ilan ediliyor” diyerek, Güney Kafkasya ile birlikte Orta Asya'nın da sessizce bu cephelerden biri ilan edildiğini vurguladı.‘Eğer Avrupa savaş yolunu seçtiyse, Rusya bu yolda hedeflerine ulaşmalı’“Dış politika konseptimizde, Avrupa'nın bizimle savaş yolunu seçtiği belirtiliyor. Elbette onlarla yan yana yaşamak durumundayız, fakat bu bir savaşsa, hedeflerimize ulaşmamız gerekiyor demektir” diyen Lavrov, Rusya'nın hedeflerinin Avrupa’ya nazaran çok daha asil olduğunu kaydetti.Rus bakan, “Onlar kendilerinin olmayanı istiyor, biz ise bize ait olanı. Biz asla başka birine ait olanı istemedik. Rusya İmparatorluğu döneminden beri ülkemize katılan herkes bunu gönüllü olarak yaptı” diye konuştu.Batılı ülkelerin Kiev’e teslim etmeye hazırlandığı F-16 uçakları konusuna da değinen Lavrov, savaş jetlerinin Kiev'e teslim edilmesinin gerginliği daha da tırmandıracağını, bununla birlikte Batı'nın bu uçakların modifikasyonlarından bir tanesinin nükleer başlık taşıyabileceğini anlamadığını sözlerine ekledi.‘Rusya’da, ABD'nin dayattığı kurallara uymama kararlılığı oluştu’Rusya’da, hızla olmasa da istikrarlı bir şekilde rolünü kaybeden Washington'un dayattığı ‘kurallar’ tarafından bir daha asla yönetilmeme kararlılığının biriktiğine dikkat çeken Lavrov, Batı'nın uzun süredir yarattığı ve reklamını yaptığı mekanizmaların, bir anda bağımsızlıklarını ve dünyada ‘kendi düşüncelerine göre yaşama’ haklarını korumaya çalışanlara karşı konuşlandırıldığını hatırlattı.Lavrov, “Rusya Federasyonu tarihsel kodlarımız, köklerimiz, atalarımızın bize miras bıraktığı hatıralarımız sayesinde kendini en ön safta buldu” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230605/lavrov-tacikistanda-rus-askeri-ussunu-de-ziyaret-edecek-1072056826.html

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