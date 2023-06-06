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Kore Savaşı Anma Günü'nde Güney Kore ve ABD'den 'nükleer ittifak' mesajı
Kore Savaşı Anma Günü'nde Güney Kore ve ABD'den 'nükleer ittifak' mesajı
Kore Savaşı Anma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD ile nisanda imzalanan deklarasyonun iki ülke ilişkilerini... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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güney kore, abd, nükleer, savaş, kore savaşı, fotoğraf, фото
güney kore, abd, nükleer, savaş, kore savaşı, fotoğraf, фото

Kore Savaşı Anma Günü'nde Güney Kore ve ABD'den 'nükleer ittifak' mesajı

22:20 06.06.2023
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Kore Savaşı Anma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD ile nisanda imzalanan deklarasyonun iki ülke ilişkilerini 'nükleer temelli' bir ittifaka yükselttiğini belirtti.
© AFP 2023 / KIM HONG-JIYonhap'ın haberine göre Yoon, Seul Ulusal Mezarlığı'nda Kore Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, nisanda Biden ile imzaladığı Washington Deklarasyonu'na işaret ederek ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için 'genişletilmiş caydırıcılık' önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.
Yonhap'ın haberine göre Yoon, Seul Ulusal Mezarlığı'nda Kore Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, nisanda Biden ile imzaladığı Washington Deklarasyonu'na işaret ederek ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için 'genişletilmiş caydırıcılık' önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / KIM HONG-JI
Yonhap'ın haberine göre Yoon, Seul Ulusal Mezarlığı'nda Kore Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, nisanda Biden ile imzaladığı Washington Deklarasyonu'na işaret ederek ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için 'genişletilmiş caydırıcılık' önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEYoon, deklarasyonun imzalanması sonrası iki ülke ilişkilerini 'nükleer temelli' bir ittifak olarak niteleyerek Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteyi artırma girişimlerine karşılık, ABD ile işbirliğini 'hiç olmadığı kadar güçlü bir temele' oturtarak savunma yapacağını belirtti.
Yoon, deklarasyonun imzalanması sonrası iki ülke ilişkilerini 'nükleer temelli' bir ittifak olarak niteleyerek Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteyi artırma girişimlerine karşılık, ABD ile işbirliğini 'hiç olmadığı kadar güçlü bir temele' oturtarak savunma yapacağını belirtti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
Yoon, deklarasyonun imzalanması sonrası iki ülke ilişkilerini 'nükleer temelli' bir ittifak olarak niteleyerek Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteyi artırma girişimlerine karşılık, ABD ile işbirliğini 'hiç olmadığı kadar güçlü bir temele' oturtarak savunma yapacağını belirtti.
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACENisanda iki ülke ilişkilerinin 70. yıl dönümü nedeniyle Washington Deklarasyonu imzalanmıştı.
Nisanda iki ülke ilişkilerinin 70. yıl dönümü nedeniyle Washington Deklarasyonu imzalanmıştı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
Nisanda iki ülke ilişkilerinin 70. yıl dönümü nedeniyle Washington Deklarasyonu imzalanmıştı.
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEDeklarasyonda "Biden, ABD'nin Güney Kore'ye ve halkına olan bağlılığının kalıcı ve sağlam olduğunu ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla karşılık verileceğini yeniden teyit etti. Gelecekte ABD, nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaretteki gibi, stratejik varlıkların Kore Yarımadası'ndaki düzenli görünürlüğünü daha da artıracak ve ordularımız arasındaki koordinasyonu genişletecek ve derinleştirecektir" ifadelerine yer verilmişti.
Deklarasyonda Biden, ABD'nin Güney Kore'ye ve halkına olan bağlılığının kalıcı ve sağlam olduğunu ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla karşılık verileceğini yeniden teyit etti. Gelecekte ABD, nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaretteki gibi, stratejik varlıkların Kore Yarımadası'ndaki düzenli görünürlüğünü daha da artıracak ve ordularımız arasındaki koordinasyonu genişletecek ve derinleştirecektir ifadelerine yer verilmişti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
Deklarasyonda "Biden, ABD'nin Güney Kore'ye ve halkına olan bağlılığının kalıcı ve sağlam olduğunu ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla karşılık verileceğini yeniden teyit etti. Gelecekte ABD, nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaretteki gibi, stratejik varlıkların Kore Yarımadası'ndaki düzenli görünürlüğünü daha da artıracak ve ordularımız arasındaki koordinasyonu genişletecek ve derinleştirecektir" ifadelerine yer verilmişti.
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEHer yıl 6 Haziran günü Güney Kore'de, 1956 yılında Türkiye'nin de müttefik kuvvetler olarak yardıma gittiği Kore Savaşı'nda hayatını kaybedenler anılıyor.
Her yıl 6 Haziran günü Güney Kore'de, 1956 yılında Türkiye'nin de müttefik kuvvetler olarak yardıma gittiği Kore Savaşı'nda hayatını kaybedenler anılıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
Her yıl 6 Haziran günü Güney Kore'de, 1956 yılında Türkiye'nin de müttefik kuvvetler olarak yardıma gittiği Kore Savaşı'nda hayatını kaybedenler anılıyor.
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