https://sputniknews.com.tr/20230606/kilicdaroglundan-imamoglu-aciklamasi-diger-baskanlar-gibi-onunla-da-gorustum-sikinti-yok-1072075263.html
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: 'Diğer başkanlar gibi onunla da görüştüm sıkıntı yok'
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: 'Diğer başkanlar gibi onunla da görüştüm sıkıntı yok'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı son görüşmeyle ilgili "Diğer belediye başkanlarıyla nasıl... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T12:16+0300
2023-06-06T12:16+0300
2023-06-06T12:16+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
chp
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında gerginlik olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Sözcü TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Son görüşmede İmamoğlu ile bir sıkıntı oldu mu?" sorusuna "Hayır, niye sıkıntı olsun ki? Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı." cevabını verdi.Kılıçdaroğlu seçimin ardından yapılan MYK toplantısı öncesi İmamoğlu ile Ankara'da görüşmüştü.'Toplum yenilenme istiyordu'Kılıçdaroğlu yeni MYK için "Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Toplum yenilenme istiyordu biz de bunu yaptık." ifadelerini kullandı.Teşkilatları kendisine bağlamasıyla ilgili de "Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/selvi-imamoglu-bastiriyor-ama-cesur-degil-chp-genel-baskanligi-icin-aciktan-bayrak-acamiyor-1072066957.html
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kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, chp
kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, chp
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: 'Diğer başkanlar gibi onunla da görüştüm sıkıntı yok'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı son görüşmeyle ilgili "Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında gerginlik olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Son görüşmede İmamoğlu ile bir sıkıntı oldu mu?" sorusuna "Hayır, niye sıkıntı olsun ki? Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı." cevabını verdi.
Kılıçdaroğlu seçimin ardından yapılan MYK toplantısı öncesi İmamoğlu ile Ankara'da görüşmüştü.
'Toplum yenilenme istiyordu'
Kılıçdaroğlu yeni MYK için "Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Toplum yenilenme istiyordu biz de bunu yaptık." ifadelerini kullandı.
Teşkilatları kendisine bağlamasıyla ilgili de "Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak." dedi.