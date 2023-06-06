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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener il başkanlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener il başkanlarıyla bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla toplantıda buluştu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T00:46+0300
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İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti il başkanlarıyla toplantıda buluştu. Partiden yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası partisinin il başkanlarıyla görüştü.Başkanlarla tek tek selamlaşan Akşener, daha sonra teşkilat mensuplarına hitap etti.
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meral akşener, iyi parti, toplantı
meral akşener, iyi parti, toplantı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener il başkanlarıyla bir araya geldi

00:46 06.06.2023 (güncellendi: 00:52 06.06.2023)
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla toplantıda buluştu.
İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti il başkanlarıyla toplantıda buluştu. Partiden yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası partisinin il başkanlarıyla görüştü.
Başkanlarla tek tek selamlaşan Akşener, daha sonra teşkilat mensuplarına hitap etti.
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