https://sputniknews.com.tr/20230606/iyi-parti-genel-baskani-aksener-il-baskanlariyla-bir-araya-geldi-1072061667.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla toplantıda buluştu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T00:46+0300

2023-06-06T00:46+0300

2023-06-06T00:52+0300

politika

meral akşener

iyi parti

toplantı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071463036_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6b2e43ddbcb6312bc7c78108f6664f97.jpg

İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti il başkanlarıyla toplantıda buluştu. Partiden yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası partisinin il başkanlarıyla görüştü.Başkanlarla tek tek selamlaşan Akşener, daha sonra teşkilat mensuplarına hitap etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti, toplantı