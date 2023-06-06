https://sputniknews.com.tr/20230606/hacamat-nedir-nasil-yapilir-1072069016.html

Hacamat nedir, nasıl yapılır?

Hacamat nedir, nasıl yapılır?

Cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak gibi nedenlerle yapılan hacamat vücudun... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T10:36+0300

2023-06-06T10:36+0300

2023-06-06T10:36+0300

yaşam

hacamat

sağlık

doktor

toksin

kan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103207/98/1032079883_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d50a45d0ed1437ea954fb65b7730cc90.jpg

Hacamat, deriden vakum yöntemi ile kan alınmasıdır. E5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımı ile çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılır. Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır.Geçmişte bardak içerisindeki oksijenin tüketilmesi için kağıt ya da alkollü pamuk kullanılmıştır. Günümüzde pompa ile içerisindeki havanın alınması esasına dayanan aletler yapılmıştır.Hacamat nasıl yapılır?Deri üzerinden hacamat iğnesi ile çizilir, daha sonra bardak, kavanoz veya şişenin emme gücüyle kanın çekilmesi gerçekleşir. Deri altında birikmiş olan kan, kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamat işlemi ile bu kirli kan alınmaktadır.Hacamat, uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun bir şekilde yapılırsa, vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur.Hacamatın faydaları nelerdir?Hacamatın uzmanlara göre birçok farklı faydası bulunmakta. Bunlardan birkaçı şu şekilde:Hacamat günü ne demek?Hacamatın dünyanın uydusu olan Ay’ın dolunay haline geldikten sonra küçülmeye başladığı zaman diliminde uygulanmaya başlanması önerilir. Bu zaman diliminin Ay’ın çekim gücü etkisi ile vücudumuzdaki toksik maddelerin (hıltların) cilt yüzeyine en yakın oldukları dönem olarak kabul edilir.Hacamat altın gün ne demek?Hacamatın yararının daha çok alınacağına inanılan ve 'hacamat altın günü' diye bilinen günler, her sene Ay'ın konumuna göre yeniden belirlenir.2023 yılı için altın hacamat günü 6 Haziran 2023,Salı günüdür.

https://sputniknews.com.tr/20230602/arastirma-evrendeki-her-seyin-en-sonunda-buharlasacagi-ongoruluyor-1071939936.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hacamat nedir,hacamat nasıl yapılır,hacamatın faydaları neler,2023 hacamat günleri,hacamat altın günler,hacamat altın günler 2023