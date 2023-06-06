https://sputniknews.com.tr/20230606/hacamat-nedir-nasil-yapilir-1072069016.html
Hacamat nedir, nasıl yapılır?
Hacamat nedir, nasıl yapılır?
Cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak gibi nedenlerle yapılan hacamat vücudun... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T10:36+0300
2023-06-06T10:36+0300
2023-06-06T10:36+0300
yaşam
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Hacamat, deriden vakum yöntemi ile kan alınmasıdır. E5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımı ile çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılır. Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır.Geçmişte bardak içerisindeki oksijenin tüketilmesi için kağıt ya da alkollü pamuk kullanılmıştır. Günümüzde pompa ile içerisindeki havanın alınması esasına dayanan aletler yapılmıştır.Hacamat nasıl yapılır?Deri üzerinden hacamat iğnesi ile çizilir, daha sonra bardak, kavanoz veya şişenin emme gücüyle kanın çekilmesi gerçekleşir. Deri altında birikmiş olan kan, kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamat işlemi ile bu kirli kan alınmaktadır.Hacamat, uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun bir şekilde yapılırsa, vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur.Hacamatın faydaları nelerdir?Hacamatın uzmanlara göre birçok farklı faydası bulunmakta. Bunlardan birkaçı şu şekilde:Hacamat günü ne demek?Hacamatın dünyanın uydusu olan Ay’ın dolunay haline geldikten sonra küçülmeye başladığı zaman diliminde uygulanmaya başlanması önerilir. Bu zaman diliminin Ay’ın çekim gücü etkisi ile vücudumuzdaki toksik maddelerin (hıltların) cilt yüzeyine en yakın oldukları dönem olarak kabul edilir.Hacamat altın gün ne demek?Hacamatın yararının daha çok alınacağına inanılan ve 'hacamat altın günü' diye bilinen günler, her sene Ay'ın konumuna göre yeniden belirlenir.2023 yılı için altın hacamat günü 6 Haziran 2023,Salı günüdür.
https://sputniknews.com.tr/20230602/arastirma-evrendeki-her-seyin-en-sonunda-buharlasacagi-ongoruluyor-1071939936.html
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hacamat nedir,hacamat nasıl yapılır,hacamatın faydaları neler,2023 hacamat günleri,hacamat altın günler,hacamat altın günler 2023
hacamat nedir,hacamat nasıl yapılır,hacamatın faydaları neler,2023 hacamat günleri,hacamat altın günler,hacamat altın günler 2023
Hacamat nedir, nasıl yapılır?
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Cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak gibi nedenlerle yapılan hacamat vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri bir şeyle vakum yapılarak kanın çekilmesidir. Peki hacamatın faydaları nelerdir, hacamat nasıl yapılır?
Hacamat, deriden vakum yöntemi ile kan alınmasıdır.
E5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımı ile çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılır. Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır.
Geçmişte bardak içerisindeki oksijenin tüketilmesi için kağıt ya da alkollü pamuk kullanılmıştır. Günümüzde pompa ile içerisindeki havanın alınması esasına dayanan aletler yapılmıştır.
Hacamat nasıl yapılır?
Deri üzerinden hacamat iğnesi ile çizilir, daha sonra bardak, kavanoz veya şişenin emme gücüyle kanın çekilmesi gerçekleşir. Deri altında birikmiş olan kan, kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamat işlemi ile bu kirli kan alınmaktadır.
Hacamat, uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun bir şekilde yapılırsa, vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur.
Hacamatın faydaları nelerdir?
Hacamatın uzmanlara göre birçok farklı faydası bulunmakta. Bunlardan birkaçı şu şekilde:
Hacamat kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ve hazır gıdaların verdikleri zararları temizler. Kana detoks uygular.
Hacamat vücudu rahatlatmak için en etkili yöntemdir, stresi azaltır, çabuk sinirlenmeyi önler, sinirlerin pamuk gibi olmasını sağlar.
Hacamat olmak nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında şifa sürecini hızlandırır.
Baş ağrısı, kadın erkek herkeste her yaşta görülebilen bir sağlık sorunudur. Hacamat kronikleşmiş bağ ağrılarını geçirmekte çok önemli rol oynar.
Hacamat kan yapımını uyarıp, kansızlık (anemi) eksikliğinin tedavisine yardımcı olur.
Hacamat günü ne demek?
Hacamatın dünyanın uydusu olan Ay’ın dolunay haline geldikten sonra küçülmeye başladığı zaman diliminde uygulanmaya başlanması önerilir. Bu zaman diliminin Ay’ın çekim gücü etkisi ile vücudumuzdaki toksik maddelerin (hıltların) cilt yüzeyine en yakın oldukları dönem olarak kabul edilir.
Hacamat altın gün ne demek?
Hacamatın yararının daha çok alınacağına inanılan ve 'hacamat altın günü' diye bilinen günler, her sene Ay'ın konumuna göre yeniden belirlenir.
2023 yılı için altın hacamat günü 6 Haziran 2023,Salı günüdür.