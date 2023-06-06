https://sputniknews.com.tr/20230606/guney-kibrista-25-yasindaki-turk-kizina-saldiran-2-rum-tutuklandi-1072067543.html

Güney Kıbrıs'ta 25 yaşındaki Türk kızına saldıran 2 Rum tutuklandı

Güney Kıbrıs'ta 25 yaşındaki Türk kızına saldıran 2 Rum tutuklandı

Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Türkü 25 yaşındaki Asya Karaali’ye saldırarak darp eden 2 Rum tutuklandı. Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T09:59+0300

2023-06-06T09:59+0300

2023-06-06T10:05+0300

dünya

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

nikos hardalias

ersin tatar

saldırı

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Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğradı.Ayia Napa bölgesinde 2 Haziran’da 2 Rum tarafından taciz edildiğini ifade eden Karaali, Rumların Türk olduğunu anlayınca kendisine saldırdığını belirtti. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Karaali, 2 saldırganın daha sonra kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını iddia etti. Karaali, sosyal medya hesabından saldırı anına ait olduğu iddia ettiği kısa bir video da paylaştı.Olay anında bayıldığını ve gözünü Gazimağusa Rum Devlet Hastanesi’nde açtığını belirten Karaali, önemli bir şeyi olmadığı söylenerek hastaneden taburcu edildiğini ifade etti. Taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi olan Karaali, Kuzey Kıbrıs'a geçer geçmez Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçti. Hastanede yapılan kontrolde dişinin ve parmağının kırık olduğu ortaya çıkan Karaali, saldırı Güney'de yaşandığı için Kuzey Kıbrıs'ta darp raporu alamadığını, bu nedenle mağdur olduğunu açıkladı.Güney Kıbrıs polis sözcüsü Steve Theodoulou, Karaali’ye saldıran 22 ve 30 yaşlarındaki 2 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Olayın cumartesi günü sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini, zanlılar ile Karaali arasında tartışma çıktığını aktaran Theodoulou, tartışmanın neden çıktığına dair araştırma yaptıklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karaali ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, adadaki barış ortamına zarar veren bu gibi olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’ne Karaali’nin yaşadığı menfur saldırıyı bütün yönleriyle takip etmesine yönelik gerekli direktifi verdiğini aktardı. Tatar, yaşanan vahim olayın takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis’in Karaali’nin darp edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’ı aradığı bildirildi. GKRY basınında yer alan haberlerde, görüşmede Hristodulidis’in olayı kınadığı ve Tatar’a genç kızı darp edenlerin tutuklandığını ve adalete teslim edileceğini söylediği ifade edildi. Haberde Hristodulidis’in Tatar’a, darp olayının ırkçı bir saldırıya benzemediğini ancak kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu söylediği belirtildi.

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güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, nikos hardalias, ersin tatar, saldırı