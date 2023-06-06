https://sputniknews.com.tr/20230606/guney-kibrisin-almanyaya-iade-ettigi-pkkli-tutuklandi-1072091180.html
Güney Kıbrıs'ın Almanya'ya iade ettiği PKK'lı tutuklandı
Güney Kıbrıs'ın Almanya'ya iade ettiği PKK'lı tutuklandı
Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama emri bulunan ve Güney Kıbrıs Almanya'ya iadesi gerçekleştirilen... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T16:30+0300
2023-06-06T16:30+0300
2023-06-06T16:30+0300
türkiye
türkiye
pkk
güney kıbrıs
almanya
terör örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/04/1056078882_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ef97ac86f5371a08d66169f4ff293ef4.jpg
Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2022'de çıkarılan tutuklama emrine dayanarak Ayas'ın, PKK üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.Türk vatandaşlığı bulunan Kenan Ayas'ın, Larnaka'dan Frankfurt Havalimanı'na varışında polisler tarafından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartıldığı aktarılan açıklamada, Ayas'ın, tutuklama kararının okunmasının ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.Kenan Ayas'ın 15 Mart 2023 tarihinden bu yana "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimince gözaltına alındığı ve oradan 2 Haziran'da Almanya'ya nakledildiği hatırlatılan açıklamada, Ayas'ın Eylül 2018'den bu yana PKK'nın aktif üyesi olduğu, sözde Hamburg bölge sorumlu olarak görev yaptığı vurgulandı.Kenan Ayas'ın ayrıca, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki oluşumunda personel ve propaganda konularının koordinasyonunu sağladığı, kendisine bağlı bölge yöneticilerine talimatlar verip ve bunların uygulanmasını kontrol ettiği belirtilen açıklamada, Ayas'ın örgüt için bağış ve haraç topladığı, sözde Avrupa liderliğine rapor verip onların talimatlarını yerine getirdiği kaydedildi.Güney Kıbrıs Ayas'ı şartlı iade etmiştiRum yönetiminin Larnaka Mahkemesi, Ayas'ın iadesini, Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa bunu Güney kıbrıs'ta çekmesi şartına bağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/dogu-perincek-kilicdaroglu-aksener-ozdag-feto-ve-pkk-kaybetti-abd-plani-bu-asamada-bozuldu-1071708826.html
türkiye
güney kıbrıs
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/04/1056078882_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddf2b070cb533d928772887bba972711.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, pkk, güney kıbrıs, almanya, terör örgütü
türkiye, pkk, güney kıbrıs, almanya, terör örgütü
Güney Kıbrıs'ın Almanya'ya iade ettiği PKK'lı tutuklandı
Abone ol
Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama emri bulunan ve Güney Kıbrıs Almanya'ya iadesi gerçekleştirilen Kenan Ayas'ın tutuklandığı belirtildi.
Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2022'de çıkarılan tutuklama emrine dayanarak Ayas'ın, PKK üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.
Türk vatandaşlığı bulunan Kenan Ayas'ın, Larnaka'dan Frankfurt Havalimanı'na varışında polisler tarafından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartıldığı aktarılan açıklamada, Ayas'ın, tutuklama kararının okunmasının ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Kenan Ayas'ın 15 Mart 2023 tarihinden bu yana "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimince gözaltına alındığı ve oradan 2 Haziran'da Almanya'ya nakledildiği hatırlatılan açıklamada, Ayas'ın Eylül 2018'den bu yana PKK'nın aktif üyesi olduğu, sözde Hamburg bölge sorumlu olarak görev yaptığı vurgulandı.
Kenan Ayas'ın ayrıca, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki oluşumunda personel ve propaganda konularının koordinasyonunu sağladığı, kendisine bağlı bölge yöneticilerine talimatlar verip ve bunların uygulanmasını kontrol ettiği belirtilen açıklamada, Ayas'ın örgüt için bağış ve haraç topladığı, sözde Avrupa liderliğine rapor verip onların talimatlarını yerine getirdiği kaydedildi.
Güney Kıbrıs Ayas'ı şartlı iade etmişti
Rum yönetiminin Larnaka Mahkemesi, Ayas'ın iadesini, Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa bunu Güney kıbrıs'ta çekmesi şartına bağlamıştı.