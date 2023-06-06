https://sputniknews.com.tr/20230606/guney-kibrisin-almanyaya-iade-ettigi-pkkli-tutuklandi-1072091180.html

Güney Kıbrıs'ın Almanya'ya iade ettiği PKK'lı tutuklandı

Güney Kıbrıs'ın Almanya'ya iade ettiği PKK'lı tutuklandı

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, PKK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama emri bulunan ve Güney Kıbrıs Almanya'ya iadesi gerçekleştirilen... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T16:30+0300

2023-06-06T16:30+0300

2023-06-06T16:30+0300

türkiye

türkiye

pkk

güney kıbrıs

almanya

terör örgütü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/04/1056078882_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ef97ac86f5371a08d66169f4ff293ef4.jpg

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2022'de çıkarılan tutuklama emrine dayanarak Ayas'ın, PKK üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.Türk vatandaşlığı bulunan Kenan Ayas'ın, Larnaka'dan Frankfurt Havalimanı'na varışında polisler tarafından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartıldığı aktarılan açıklamada, Ayas'ın, tutuklama kararının okunmasının ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.Kenan Ayas'ın 15 Mart 2023 tarihinden bu yana "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimince gözaltına alındığı ve oradan 2 Haziran'da Almanya'ya nakledildiği hatırlatılan açıklamada, Ayas'ın Eylül 2018'den bu yana PKK'nın aktif üyesi olduğu, sözde Hamburg bölge sorumlu olarak görev yaptığı vurgulandı.Kenan Ayas'ın ayrıca, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki oluşumunda personel ve propaganda konularının koordinasyonunu sağladığı, kendisine bağlı bölge yöneticilerine talimatlar verip ve bunların uygulanmasını kontrol ettiği belirtilen açıklamada, Ayas'ın örgüt için bağış ve haraç topladığı, sözde Avrupa liderliğine rapor verip onların talimatlarını yerine getirdiği kaydedildi.Güney Kıbrıs Ayas'ı şartlı iade etmiştiRum yönetiminin Larnaka Mahkemesi, Ayas'ın iadesini, Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa bunu Güney kıbrıs'ta çekmesi şartına bağlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230528/dogu-perincek-kilicdaroglu-aksener-ozdag-feto-ve-pkk-kaybetti-abd-plani-bu-asamada-bozuldu-1071708826.html

türkiye

güney kıbrıs

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, pkk, güney kıbrıs, almanya, terör örgütü