https://sputniknews.com.tr/20230606/guney-afrika-afrikali-liderler-haziran-ortasinda-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edebilir-1072088560.html

Güney Afrika: Afrikalı liderler haziran ortasında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edebilir

Güney Afrika: Afrikalı liderler haziran ortasında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edebilir

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ofisi, bir dizi Afrika ülkesinin liderlerinin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin barış planı kapsamında... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T15:43+0300

2023-06-06T15:43+0300

2023-06-06T15:44+0300

ukrayna krizi

güney afrika

rusya

ukrayna

vladimir putin

vladimir zelenskiy

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104073/35/1040733541_0:0:1599:899_1920x0_80_0_0_96adc7eaab4a217794d96a0981ad5c01.jpg

Güney Afrika lideri Ramaphosa'nın mayıs ortasında açıkladığı ve 7 Afrika ülkesinin liderlerinin Rusya ve Ukrayna'da temaslarının öngörüldüğü barış planı hakkında Cape Town'dan yeni açıklama geldi.Zambiya, Senegal, Kongo, Uganda, Komor Adaları ve Güney Afrika liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le etkileşime geçme konusunda anlaştığını belirten Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 7 liderin haziran ortasında iki ülkeyi ziyaret edebileceklerini teyit ettiklerini duyurdu.Mayıs ortasındaki açıklamasında Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, her iki tarafın da Moskova ve Kiev'e Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonunun gönderilmesini kabul ettiğini belirtmişti.Güney Afrika, Mısır, Senegal, Kongo, Uganda ve Zambiya liderleri olarak bir barış misyonu inisiyatifi ortaya koyduklarını ve bunu Putin ve Zelenskiy'le konuştuğunu belirten Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan misyonla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230516/guney-afrika-lideri-putin-ve-zelenskiyle-konustum-moskova-ve-kieve-baris-misyonu-gonderecegiz-1071177066.html

güney afrika

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney afrika, rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, ziyaret