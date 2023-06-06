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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/guney-afrika-afrikali-liderler-haziran-ortasinda-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edebilir-1072088560.html
Güney Afrika: Afrikalı liderler haziran ortasında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edebilir
Güney Afrika: Afrikalı liderler haziran ortasında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edebilir
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ofisi, bir dizi Afrika ülkesinin liderlerinin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin barış planı kapsamında... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T15:43+0300
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ukrayna krizi
güney afrika
rusya
ukrayna
vladimir putin
vladimir zelenskiy
ziyaret
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Güney Afrika lideri Ramaphosa'nın mayıs ortasında açıkladığı ve 7 Afrika ülkesinin liderlerinin Rusya ve Ukrayna'da temaslarının öngörüldüğü barış planı hakkında Cape Town'dan yeni açıklama geldi.Zambiya, Senegal, Kongo, Uganda, Komor Adaları ve Güney Afrika liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le etkileşime geçme konusunda anlaştığını belirten Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 7 liderin haziran ortasında iki ülkeyi ziyaret edebileceklerini teyit ettiklerini duyurdu.Mayıs ortasındaki açıklamasında Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, her iki tarafın da Moskova ve Kiev'e Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonunun gönderilmesini kabul ettiğini belirtmişti.Güney Afrika, Mısır, Senegal, Kongo, Uganda ve Zambiya liderleri olarak bir barış misyonu inisiyatifi ortaya koyduklarını ve bunu Putin ve Zelenskiy'le konuştuğunu belirten Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan misyonla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/guney-afrika-lideri-putin-ve-zelenskiyle-konustum-moskova-ve-kieve-baris-misyonu-gonderecegiz-1071177066.html
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güney afrika, rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, ziyaret
güney afrika, rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, ziyaret

Güney Afrika: Afrikalı liderler haziran ortasında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edebilir

15:43 06.06.2023 (güncellendi: 15:44 06.06.2023)
© AAVladimir Zelenskiy- Vladimir Putin
Vladimir Zelenskiy- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ofisi, bir dizi Afrika ülkesinin liderlerinin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin barış planı kapsamında haziran ortasında Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edebileceğini açıkladı.
Güney Afrika lideri Ramaphosa'nın mayıs ortasında açıkladığı ve 7 Afrika ülkesinin liderlerinin Rusya ve Ukrayna'da temaslarının öngörüldüğü barış planı hakkında Cape Town'dan yeni açıklama geldi.

Zambiya, Senegal, Kongo, Uganda, Komor Adaları ve Güney Afrika liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le etkileşime geçme konusunda anlaştığını belirten Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 7 liderin haziran ortasında iki ülkeyi ziyaret edebileceklerini teyit ettiklerini duyurdu.

Mayıs ortasındaki açıklamasında Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, her iki tarafın da Moskova ve Kiev'e Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonunun gönderilmesini kabul ettiğini belirtmişti.

Güney Afrika, Mısır, Senegal, Kongo, Uganda ve Zambiya liderleri olarak bir barış misyonu inisiyatifi ortaya koyduklarını ve bunu Putin ve Zelenskiy'le konuştuğunu belirten Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan misyonla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.
Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
Ukrayna krizi
Güney Afrika lideri: Putin ve Zelenskiy'le konuştum, Moskova ve Kiev'e barış misyonu göndereceğiz
16 Mayıs, 16:07
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