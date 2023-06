Gelecek Partili Özdağ: Adalet ve Kalkınma Partisi bize milletvekili verirse oradan üç grup kurarız

https://sputniknews.com.tr/20230606/gelecek-partili-ozdag-adalet-ve-kalkinma-partisi-bize-milletvekili-verirse-oradan-uc-grup-kurariz-1072107075.html

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de grup kurmak istediklerini söyledi.Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın tahliye edilmesini istedi.Atalay'ın cezaevinden çıkarılması için Meclis Başkanlığının devreye girmesi gerektiğini dile getiren Özdağ, "Can Atalay'ın TBMM'de olması gerekir, milletvekilliği kendisine verilmeli." diye konuştu.Gelecek, Saadet ve DEVA Partisinin Meclis'te grup kurma çalışmalarına değinen Özdağ, "TBMM'de şu anda beş parti grubu var. Altıncı grubu biz kurmak istiyoruz. Çünkü grup kurmak, milletimize iktidarın yaptığı yanlışları Mecliste daha rahat duyurabileceğimiz imkanları tanıyor" ifadelerini kullandı.TBMM'de siyasi parti grubu kurma çalışmalarının sürdüğünü, Meclis ara vermeden bu çalışmaları tamamlamak istediklerini aktaran Özdağ, "Genel başkanlar, komisyonlarımız çalışıyorlar. Demokrat Parti de dahil 38 milletvekili var. Aksi takdirde 38 milletvekili Mecliste çok nadir basın toplantısı yapacaklar veya bir dakikalık konuşmalar dışında televizyonlar kendilerine mikrofon uzatırlarsa orada ara sıra konuşmuş olacaklar" değerlendirmelerinde bulundu.Grup kurarak Türkiye'nin problemlerine ilişkin çözüm önerilerini takdim etmek istediklerini belirten Özdağ, "Bu grup hangi partinin çatısı altında birleşecek?" sorusuna, "Demokrasilerde çare tükenmez. Çeşitli alternatifler masada. O alternatifler netleşmeden bir şey söylemeyi doğru bulmam. Çünkü doğmamış çocuğa elbise biçmek doğru değil. Fark etmez, isimler üzerinde takılmaya gerek yok" yanıtını verdi.'Nasıl olsa fazla milletvekilleri var'"İki grup kurma ihtimali nedir?" sorusuna ise Özdağ, "Adalet ve Kalkınma Partisi bize biraz fazla milletvekili verirse biz oradan üç grup kurarız. Nasıl olsa fazla milletvekilleri var. Onları en azından denetleyen bir grup oluşsun. Şu an ikisi de masada; iki grup da olabilir, tek grup da. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Temennimiz odur ki güçlü bir grupla çıkalım" karşılığını verdi.

