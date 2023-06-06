https://sputniknews.com.tr/20230606/fsb-ukrayna-istihbarati-rusya-topraklarinda-kirli-bomba-patlatacaklari-bir-saldiri-planladi-1072073639.html
FSB: Ukrayna istihbaratı, Rusya topraklarında ‘kirli bomba’ patlatacakları bir saldırı planladı
FSB: Ukrayna istihbaratı, Rusya topraklarında ‘kirli bomba’ patlatacakları bir saldırı planladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının Rusya topraklarında ‘kirli bomba’ kullanarak bir terör saldırısı düzenlemeyi planladığını... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T11:53+0300
2023-06-06T11:53+0300
2023-06-06T11:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
fsb
rusya
kirli bomba
istihbarat
kirill budanov
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FSB tarafından Ukrayna istihbaratının Rusya topraklarında düzenlemeyi planladığı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Ukrayna askeri istihbaratı tarafından, patlatılmaları ile belli bir alanı insanlar için yaşanılmaz hale getirmek amacıyla, zamanlayıcıları bulunan, ‘kirli bomba’ denilen bombaların Rusya’ya teslimatı ve yerleştirilmesini içeren bir plan hazırlanmaktaydı” denildi.‘Kirli bombaları’ geleneksel bombalardan ayıran, içlerinde radyoaktif maddelerin de bulunması. Bu bombalar patlatıldığında etrafa uranyum gibi radyoaktif maddeler saçılıyor.Açıklamaya göre ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğünün başındaki Kirill Budanov, söz konusu planın gerçekleştirilmesi için, sabotaj ve istihbarat gruplarının bombalarıyla beraber küçük bir uçakla Rusya’ya getirilmeleri için özel bir servis oluşturulması emrini verdi. Bu grubun Rusya’nın yakıt ve enerji tesislerini de hedef almayı planladığı kaydedildi.FSB yetkilileri, planlanan saldırının koordinatörü olarak da ‘Lejyon’ kod adlı 3449 numaralı askeri birimin görevlendirildiğini belirtti. Ayrıca, Rusya’ya söz konusu özel birimin üyeleriyle bombaları getirmesi planlanan uçağın iki pilotunu yakaladıklarını, Ukrayna askeri istihbaratına mensup olan pilotların da verdikleri ifadelerde planı doğruladıklarını kaydetti.
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ukrayna, fsb, rusya, kirli bomba , istihbarat, kirill budanov
ukrayna, fsb, rusya, kirli bomba , istihbarat, kirill budanov
FSB: Ukrayna istihbaratı, Rusya topraklarında ‘kirli bomba’ patlatacakları bir saldırı planladı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının Rusya topraklarında ‘kirli bomba’ kullanarak bir terör saldırısı düzenlemeyi planladığını duyurdu. Söz konusu planın, yakalanan Ukraynalı istihbaratçıların verdikleri ifadelerle doğrulandığı belirtildi.
FSB tarafından Ukrayna istihbaratının Rusya topraklarında düzenlemeyi planladığı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Ukrayna askeri istihbaratı tarafından, patlatılmaları ile belli bir alanı insanlar için yaşanılmaz hale getirmek amacıyla, zamanlayıcıları bulunan, ‘kirli bomba’ denilen bombaların Rusya’ya teslimatı ve yerleştirilmesini içeren bir plan hazırlanmaktaydı” denildi.
‘Kirli bombaları’ geleneksel bombalardan ayıran, içlerinde radyoaktif maddelerin de bulunması. Bu bombalar patlatıldığında etrafa uranyum gibi radyoaktif maddeler saçılıyor.
Açıklamaya göre ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğünün başındaki Kirill Budanov, söz konusu planın gerçekleştirilmesi için, sabotaj ve istihbarat gruplarının bombalarıyla beraber küçük bir uçakla Rusya’ya getirilmeleri için özel bir servis oluşturulması emrini verdi. Bu grubun Rusya’nın yakıt ve enerji tesislerini de hedef almayı planladığı kaydedildi.
FSB yetkilileri, planlanan saldırının koordinatörü olarak da ‘Lejyon’ kod adlı 3449 numaralı askeri birimin görevlendirildiğini belirtti. Ayrıca, Rusya’ya söz konusu özel birimin üyeleriyle bombaları getirmesi planlanan uçağın iki pilotunu yakaladıklarını, Ukrayna askeri istihbaratına mensup olan pilotların da verdikleri ifadelerde planı doğruladıklarını kaydetti.