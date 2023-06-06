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Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteri öncesi 14 kişi gözaltına alındı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteri öncesi 14 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteri öncesi yapılan aramalarda 14 kişi gözaltına alındı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T19:30+0300
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Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde eğitim, enerji, ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, Paris'in yanı sıra diğer kentlerde de emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenleniyor.Paris'teki gösteri, muhalif siyasilerin de katılımıyla İnvalides Meydanı'nda başladı.Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkentteki gösteri öncesi yapılan 2 bin 700 kontrol kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, "Silahlar ve tehlikeli eşyaların, barışçıl bir gösteride yeri yok" denildi.Nantes kentinde protestocular ve polis arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada yer aldı.Fransız basınındaki haberlere göre, reform karşıtları bu sabah 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın Paris'teki merkez binasına girerek, gösteri düzenledi. Göstericiler, "Emeklilik yoksa, Olimpiyat Oyunları da yok" sloganı attı. Medya kuruluşlarının elektriği kesildiEmeklilik reformuna tepki olarak Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu sabah saatlerinde, Canal +, Eurosport, RFİ radyosu gibi medya kuruluşlarının yanı sıra farklı şirketlerin elektriğini kesti. Hauts-de-Seine vilayetinde birçok kent, elektrik kesintisinden etkilendi.Emeklilik reformu nedir?Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20230604/fransada-emeklilik-yasini-64e-cikaran-kararnameler-resmi-gazetede-1072003075.html
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Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteri öncesi 14 kişi gözaltına alındı

19:30 06.06.2023
© AAFransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde 201 kişi gözaltına alındı.
Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde 201 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteri öncesi yapılan aramalarda 14 kişi gözaltına alındı.
Sendikaların çağrısıyla ülke genelinde eğitim, enerji, ulaşım gibi farklı sektörler greve giderken, Paris'in yanı sıra diğer kentlerde de emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenleniyor.
Paris'teki gösteri, muhalif siyasilerin de katılımıyla İnvalides Meydanı'nda başladı.
Paris Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkentteki gösteri öncesi yapılan 2 bin 700 kontrol kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Silahlar ve tehlikeli eşyaların, barışçıl bir gösteride yeri yok" denildi.
Nantes kentinde protestocular ve polis arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada yer aldı.
Fransız basınındaki haberlere göre, reform karşıtları bu sabah 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın Paris'teki merkez binasına girerek, gösteri düzenledi. Göstericiler, "Emeklilik yoksa, Olimpiyat Oyunları da yok" sloganı attı.

Medya kuruluşlarının elektriği kesildi

Emeklilik reformuna tepki olarak Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu sabah saatlerinde, Canal +, Eurosport, RFİ radyosu gibi medya kuruluşlarının yanı sıra farklı şirketlerin elektriğini kesti. Hauts-de-Seine vilayetinde birçok kent, elektrik kesintisinden etkilendi.

Emeklilik reformu nedir?

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.
Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.
Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.
Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.
Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı çıkanlar, ülke çapında gösteriler düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
DÜNYA
Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran kararnameler Resmi Gazete'de
4 Haziran , 16:34
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