https://sputniknews.com.tr/20230606/fbiin-bize-en-cok-zarar-veren-ajan-dedigi-hannsen-hucresinde-olu-bulundu-1072068401.html
FBI'ın 'bize en çok zarar veren ajan' dediği Hannsen hücresinde ölü bulundu
FBI'ın 'bize en çok zarar veren ajan' dediği Hannsen hücresinde ölü bulundu
ABD'de, Rusya adına casusluktan ömür boyu mahkum olan 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen kaldığı cezaevinde ölü bulundu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T10:21+0300
2023-06-06T10:21+0300
2023-06-06T10:21+0300
dünya
robert hanssen
fbi
rusya
sovyetler birliği
ajan
cezaevi
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ABD Cezaevleri Bürosu İletişim Direktörü Kristie Breshears, yaptığı açıklamada, Rusya adına casusluktan ABD'da ömür boyu mahkumiyeti olan Hanssen'in, hücresinde hareketsiz halde bulunduğunu ve cezaevi personelinin derhal müdahale etmek için harekete geçtiğini aktardı. Breshears, cezaevi personelinin acil durum sağlık ekiplerine haber verdiğini belirterek, "Mahkumun ölüm haberi, acil durum sağlık personelleri tarafından açıklandı" bilgisini paylaştı. FBI'ın 'Büro tarihinin en zarar veren ajanı' olarak nitelediği Hanssen, 1979'dan itibaren yüksek derecede gizli belgeleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) ve ardından Rusya'ya satmakla suçlanmıştı. Suçunu itiraf eden Hanssen, federal mahkeme tarafından casusluk suçundan 2001'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Hanssen'in, casusluk yaparken 'Ramon Garcia' takma adını kullandığı ve 1 milyar 400 milyon dolardan fazla nakit, elmas ve yabancı banka mevduatı karşılığında binlerce gizli belgeyi sattığı kaydediliyor. 2001'de Virginia'daki bir parkta casusluk yaptığı sırada yakalanan Hanssen'in kimliği, bir Rus istihbarat görevlisinin, Hanssen'in parmak izlerinin olduğu çöp torbası ve ses kaydını içeren dosyayı teslim etmesinden sonra tespit edilmişti.
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robert hanssen, fbi, rusya, sovyetler birliği, ajan, cezaevi
robert hanssen, fbi, rusya, sovyetler birliği, ajan, cezaevi
FBI'ın 'bize en çok zarar veren ajan' dediği Hannsen hücresinde ölü bulundu
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ABD'de, Rusya adına casusluktan ömür boyu mahkum olan 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen kaldığı cezaevinde ölü bulundu.
ABD Cezaevleri Bürosu İletişim Direktörü Kristie Breshears, yaptığı açıklamada, Rusya adına casusluktan ABD'da ömür boyu mahkumiyeti olan Hanssen'in, hücresinde hareketsiz halde bulunduğunu ve cezaevi personelinin derhal müdahale etmek için harekete geçtiğini aktardı.
Breshears, cezaevi personelinin acil durum sağlık ekiplerine haber verdiğini belirterek, "Mahkumun ölüm haberi, acil durum sağlık personelleri tarafından açıklandı" bilgisini paylaştı.
FBI'ın 'Büro tarihinin en zarar veren ajanı' olarak nitelediği Hanssen, 1979'dan itibaren yüksek derecede gizli belgeleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) ve ardından Rusya'ya satmakla suçlanmıştı.
Suçunu itiraf eden Hanssen, federal mahkeme tarafından casusluk suçundan 2001'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hanssen'in, casusluk yaparken 'Ramon Garcia' takma adını kullandığı ve 1 milyar 400 milyon dolardan fazla nakit, elmas ve yabancı banka mevduatı karşılığında binlerce gizli belgeyi sattığı kaydediliyor.
2001'de Virginia'daki bir parkta casusluk yaptığı sırada yakalanan Hanssen'in kimliği, bir Rus istihbarat görevlisinin, Hanssen'in parmak izlerinin olduğu çöp torbası ve ses kaydını içeren dosyayı teslim etmesinden sonra tespit edilmişti.