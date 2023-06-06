FBI'ın 'bize en çok zarar veren ajan' dediği Hannsen hücresinde ölü bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Yeni Kabine'de ekonomi politikalarının yol haritası
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türk dış politikasında Hakan Fidan dönemi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
CHP'de ne olacak?
18:33
86 dk
Z RAPORU
Dünya Çevre Günü
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun 'yola devam' kararı parti içinde nasıl yorumlandı?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230606/fbiin-bize-en-cok-zarar-veren-ajan-dedigi-hannsen-hucresinde-olu-bulundu-1072068401.html
FBI'ın 'bize en çok zarar veren ajan' dediği Hannsen hücresinde ölü bulundu
FBI'ın 'bize en çok zarar veren ajan' dediği Hannsen hücresinde ölü bulundu
ABD'de, Rusya adına casusluktan ömür boyu mahkum olan 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen kaldığı cezaevinde ölü bulundu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T10:21+0300
2023-06-06T10:21+0300
dünya
robert hanssen
fbi
rusya
sovyetler birliği
ajan
cezaevi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072068501_0:130:2884:1752_1920x0_80_0_0_56db721835fcc2ea27e4fc89b8c7f3f7.jpg
ABD Cezaevleri Bürosu İletişim Direktörü Kristie Breshears, yaptığı açıklamada, Rusya adına casusluktan ABD'da ömür boyu mahkumiyeti olan Hanssen'in, hücresinde hareketsiz halde bulunduğunu ve cezaevi personelinin derhal müdahale etmek için harekete geçtiğini aktardı. Breshears, cezaevi personelinin acil durum sağlık ekiplerine haber verdiğini belirterek, "Mahkumun ölüm haberi, acil durum sağlık personelleri tarafından açıklandı" bilgisini paylaştı. FBI'ın 'Büro tarihinin en zarar veren ajanı' olarak nitelediği Hanssen, 1979'dan itibaren yüksek derecede gizli belgeleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) ve ardından Rusya'ya satmakla suçlanmıştı. Suçunu itiraf eden Hanssen, federal mahkeme tarafından casusluk suçundan 2001'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Hanssen'in, casusluk yaparken 'Ramon Garcia' takma adını kullandığı ve 1 milyar 400 milyon dolardan fazla nakit, elmas ve yabancı banka mevduatı karşılığında binlerce gizli belgeyi sattığı kaydediliyor.​​​​​​​ 2001'de Virginia'daki bir parkta casusluk yaptığı sırada yakalanan Hanssen'in kimliği, bir Rus istihbarat görevlisinin, Hanssen'in parmak izlerinin olduğu çöp torbası ve ses kaydını içeren dosyayı teslim etmesinden sonra tespit edilmişti.
rusya
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072068501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa777d8827031b331cc4db274b166574.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
robert hanssen, fbi, rusya, sovyetler birliği, ajan, cezaevi
robert hanssen, fbi, rusya, sovyetler birliği, ajan, cezaevi

FBI'ın 'bize en çok zarar veren ajan' dediği Hannsen hücresinde ölü bulundu

10:21 06.06.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDSRobert Hanssen
Robert Hanssen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
Abone olTelegram
ABD'de, Rusya adına casusluktan ömür boyu mahkum olan 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen kaldığı cezaevinde ölü bulundu.
ABD Cezaevleri Bürosu İletişim Direktörü Kristie Breshears, yaptığı açıklamada, Rusya adına casusluktan ABD'da ömür boyu mahkumiyeti olan Hanssen'in, hücresinde hareketsiz halde bulunduğunu ve cezaevi personelinin derhal müdahale etmek için harekete geçtiğini aktardı.
Breshears, cezaevi personelinin acil durum sağlık ekiplerine haber verdiğini belirterek, "Mahkumun ölüm haberi, acil durum sağlık personelleri tarafından açıklandı" bilgisini paylaştı.
FBI'ın 'Büro tarihinin en zarar veren ajanı' olarak nitelediği Hanssen, 1979'dan itibaren yüksek derecede gizli belgeleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) ve ardından Rusya'ya satmakla suçlanmıştı.
Suçunu itiraf eden Hanssen, federal mahkeme tarafından casusluk suçundan 2001'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hanssen'in, casusluk yaparken 'Ramon Garcia' takma adını kullandığı ve 1 milyar 400 milyon dolardan fazla nakit, elmas ve yabancı banka mevduatı karşılığında binlerce gizli belgeyi sattığı kaydediliyor.​​​​​​​
2001'de Virginia'daki bir parkta casusluk yaptığı sırada yakalanan Hanssen'in kimliği, bir Rus istihbarat görevlisinin, Hanssen'in parmak izlerinin olduğu çöp torbası ve ses kaydını içeren dosyayı teslim etmesinden sonra tespit edilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала