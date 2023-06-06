https://sputniknews.com.tr/20230606/fahis-kiraya-hapis-cezasi-yolda-1072095875.html

Fahiş kiraya hapis cezası yolda

Fahiş kiraya hapis cezası yolda

Fahiş kira artışını engellemek için yasal düzenleme yolda. Kira artışına yüzde 25 sınırının süresinin uzatılması beklenirken, fahiş kira artışıyla haksız... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T17:58+0300

2023-06-06T17:58+0300

2023-06-06T17:59+0300

ekonomi

kira

hapis cezası

fahiş fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070886516_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_70b9d2d736ecec8b9966bd4a1caf68c0.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girecek. Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak.Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. O düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor.Fahiş kiraya 3 yıl hapis cezasıTRT Haber'e göre Kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.Arabulucuya gidilmeden dava süreci başlamayacak27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira, hapis cezası, fahiş fiyat