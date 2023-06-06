https://sputniknews.com.tr/20230606/fahis-kiraya-hapis-cezasi-yolda-1072095875.html
Fahiş kiraya hapis cezası yolda
Fahiş kiraya hapis cezası yolda
Fahiş kira artışını engellemek için yasal düzenleme yolda. Kira artışına yüzde 25 sınırının süresinin uzatılması beklenirken, fahiş kira artışıyla haksız... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T17:58+0300
2023-06-06T17:58+0300
2023-06-06T17:59+0300
ekonomi
kira
hapis cezası
fahiş fiyat
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Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girecek. Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak.Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. O düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor.Fahiş kiraya 3 yıl hapis cezasıTRT Haber'e göre Kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.Arabulucuya gidilmeden dava süreci başlamayacak27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kira, hapis cezası, fahiş fiyat
kira, hapis cezası, fahiş fiyat
Fahiş kiraya hapis cezası yolda
17:58 06.06.2023 (güncellendi: 17:59 06.06.2023) Abone ol
Fahiş kira artışını engellemek için yasal düzenleme yolda. Kira artışına yüzde 25 sınırının süresinin uzatılması beklenirken, fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde yoğun bir çalışma dönemine girecek. Kısa süre içinde önemli yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlardan biri de kira düzenlemesi olacak.
Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. O düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor.
Fahiş kiraya 3 yıl hapis cezası
TRT Haber'e
göre Kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.
İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmanın kısa süre içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Arabulucuya gidilmeden dava süreci başlamayacak
27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak.