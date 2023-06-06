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Dudak ABD başkanına, kalp Elon Musk'a: PETA kurucusu öldükten sonra parçalara ayrılmak istiyor
Dudak ABD başkanına, kalp Elon Musk'a: PETA kurucusu öldükten sonra parçalara ayrılmak istiyor
‘Türcülük ve insanı üstün tutan dünya görüşüne karşı’ kurulduğu 1970’den bu yana çarpıcı eylemleriyle sık sık dikkatleri üzerine çeken uluslararası hayvan... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T13:00+0300
2023-06-06T13:00+0300
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hayvan hakları
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Vasiyetini güncelleyen Ingrid Newkirk öldükten sonra vücudunun parçalara ayrılmasını ve bu parçaların siyasetçi ve iş insanlarına gönderilmesini; geriye kalan et parçalarının da pişirilip yenmesini istiyor. 72 yaşındaki aktivistin amacı bu şekilde hayvanlara yapılan kötü muameleyi öldükten sonra dahi protesto edebilmek. Newkirk boğazından kesilecek bir parçanın hanedanın güvercin yarışı bağlantılarını protesto için İngiltere Kralı 3. Charles’a gönderilmesini vasiyet etti. Aktivist dudağından kesilecek bir parçanın da ABD Başkanı Joe Biden’a yollanmasını talep etti. Buradaki amaç ise Biden’ın geleneksel Şükran Günü hindi bağışlama etkinliğinde ‘hindi endüstrisinin elini öpmesini’ kınamak. Bunların yanı sıra vasiyete göre Newkirk’ün karaciğeri ördek ve kazların masalarda yerlerini almaları için zorla beslenip büyütülmesini protesto adına Fransa cumhurbaşkanına yollanacak. Kalp ise Neuralink teknolojisi deneylerinde hayvanları kullandığı için ‘empati ve kalpten yoksun olmakla’ suçladığı Twitter ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’a gidecek. PETA kurucusunun bir bacağı kırılarak at yarışında sergilenecek, kulaklarından biri koparılarak boğa güreşlerini protesto için İspanya Kralı’na yollanacak. Newkirk’ün vasiyetindeki bazı kısımlar ise değiştirilmedi: Derisi yüzülerek moda endüstrisini eleştiri adına kemer ve cüzdan yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20210128/peta-hayvan-yemek-turculuktur--1043680798.html
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peta, ingrid newkirk, hayvan hakları, ingiltere, fransa, ispanya, abd, elon musk
peta, ingrid newkirk, hayvan hakları, ingiltere, fransa, ispanya, abd, elon musk

Dudak ABD başkanına, kalp Elon Musk'a: PETA kurucusu öldükten sonra parçalara ayrılmak istiyor

13:00 06.06.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSAPETA
PETA - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSA
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‘Türcülük ve insanı üstün tutan dünya görüşüne karşı’ kurulduğu 1970’den bu yana çarpıcı eylemleriyle sık sık dikkatleri üzerine çeken uluslararası hayvan hakları savunucusu PETA bu kez de kurucusunun en az örgüt eylemleri kadar radikal nitelikteki vasiyetiyle gündemde.
Vasiyetini güncelleyen Ingrid Newkirk öldükten sonra vücudunun parçalara ayrılmasını ve bu parçaların siyasetçi ve iş insanlarına gönderilmesini; geriye kalan et parçalarının da pişirilip yenmesini istiyor. 72 yaşındaki aktivistin amacı bu şekilde hayvanlara yapılan kötü muameleyi öldükten sonra dahi protesto edebilmek.
Newkirk boğazından kesilecek bir parçanın hanedanın güvercin yarışı bağlantılarını protesto için İngiltere Kralı 3. Charles’a gönderilmesini vasiyet etti. Aktivist dudağından kesilecek bir parçanın da ABD Başkanı Joe Biden’a yollanmasını talep etti. Buradaki amaç ise Biden’ın geleneksel Şükran Günü hindi bağışlama etkinliğinde ‘hindi endüstrisinin elini öpmesini’ kınamak.
Bunların yanı sıra vasiyete göre Newkirk’ün karaciğeri ördek ve kazların masalarda yerlerini almaları için zorla beslenip büyütülmesini protesto adına Fransa cumhurbaşkanına yollanacak. Kalp ise Neuralink teknolojisi deneylerinde hayvanları kullandığı için ‘empati ve kalpten yoksun olmakla’ suçladığı Twitter ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’a gidecek. PETA kurucusunun bir bacağı kırılarak at yarışında sergilenecek, kulaklarından biri koparılarak boğa güreşlerini protesto için İspanya Kralı’na yollanacak.
Newkirk’ün vasiyetindeki bazı kısımlar ise değiştirilmedi: Derisi yüzülerek moda endüstrisini eleştiri adına kemer ve cüzdan yapılacak.
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