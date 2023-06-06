https://sputniknews.com.tr/20230606/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072066063.html
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
İstanbul serbest piyasada dolar 21,4630 liradan, euro 23,0230 liradan güne başladı. Gram altın ise yeni seviyeyi görerek 1353 liradan alıcı buluyor. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T09:22+0300
2023-06-06T09:22+0300
2023-06-06T10:12+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 21,4610 liradan alınan dolar, 21,4630 liradan satılıyor. 23,0210 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 23,0230 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 21,2530 lira, euronun satış fiyatı ise 22,7760 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?İç piyasada gram altın 1353 liranın hemen üzerinde. Çeyrek altın 2 bin 191 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını ise 8 bin 740 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.372 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.23 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.23 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.792 dolar seviyesinde.Bitcoin son 24 saat içinde eridi, yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.Küresel piyasalarda en çok bilinen ve en çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dünyanın en büyük dijital para borsası Binance, müşteri fonlarını genel müdürünün sahibi olduğu bir şirkete aktardığı iddiasıyla dava açtığını duyurmasının ardından yüzde 5 değer kaybetti.Ekonomim.com'da yer alan habere göre; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, pazartesi günü dünyanın bir numaralı kripto borsası Binance aleyhine, şirketin kayıtsız işlemler gerçekleştirdiği, ABD biriminin kontrol ve gözetimini yanlış beyan ettiği iddiaları da dahil olmak üzere 13 hukuk davası açtı.Kripto borsassı takipçisi CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 5,1 düşerken, piyasa değerine göre bir sonraki en büyük coin olan ether yüzde 4 değer kaybetti. Binance’in para birimi Binance Coin ise yüzde 9 düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230605/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1072016180.html
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altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl
altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl
Gram altında yeni rekor
09:22 06.06.2023 (güncellendi: 10:12 06.06.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 21,4630 liradan, euro 23,0230 liradan güne başladı. Gram altın ise yeni seviyeyi görerek 1353 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada 21,4610 liradan alınan dolar, 21,4630 liradan satılıyor. 23,0210 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 23,0230 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 21,2530 lira, euronun satış fiyatı ise 22,7760 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
İç piyasada gram altın 1353 liranın hemen üzerinde. Çeyrek altın 2 bin 191 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ise 8 bin 740 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.372 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 76.23 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.23 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 25.792 dolar seviyesinde.
Bitcoin son 24 saat içinde eridi, yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.
Küresel piyasalarda en çok bilinen ve en çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dünyanın en büyük dijital para borsası Binance, müşteri fonlarını genel müdürünün sahibi olduğu bir şirkete aktardığı iddiasıyla dava açtığını duyurmasının ardından yüzde 5 değer kaybetti.
Ekonomim.com
'da yer alan habere
göre; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, pazartesi günü dünyanın bir numaralı kripto borsası Binance aleyhine, şirketin kayıtsız işlemler gerçekleştirdiği, ABD biriminin kontrol ve gözetimini yanlış beyan ettiği iddiaları da dahil olmak üzere 13 hukuk davası açtı.
Kripto borsassı takipçisi CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 5,1 düşerken, piyasa değerine göre bir sonraki en büyük coin olan ether yüzde 4 değer kaybetti. Binance’in para birimi Binance Coin ise yüzde 9 düştü.