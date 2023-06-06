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https://sputniknews.com.tr/20230606/doktordan-16-yasindaki-hastasina-cinsel-istismar-1-yil-boyunca-kahve-bardaklarina-spermini-koymus--1072072199.html
Doktordan 16 yaşındaki hastasına cinsel istismar: 1 yıl boyunca kahve bardaklarına spermini koymuş
Doktordan 16 yaşındaki hastasına cinsel istismar: 1 yıl boyunca kahve bardaklarına spermini koymuş
İngiltere'de doktor Nicholas John Chapman'ın, 16 yaşındaki hastasının kahve içtiği bardaklara 1 yıl boyunca spermini koyarak cinsel istismarda bulunduğu ortaya... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T11:54+0300
2023-06-06T11:58+0300
doktor
hasta
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
kahve
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yaşam
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55 yaşındaki Dr. Nicholas John Chapman, 16 yaşındaki hastasının rızası olmadan cinsel aktivitede bulunma teşebbüsünden iki kez suçlanarak yargılandı.Gloucester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, yasal nedenlerle adı verilemeyen kurbanın, sanık tarafından kendisine verilen kahveyi bitirdiğinde bardağının dibinde 'sümüksü' bir madde bulması üzerine şoke olduğu ifade edildi.Müşteki avukatı Richard Posner, Eylül 2021'de yaşanan olayda, müvekkilinin kendisi için hazırlanan kahvede 'doğru olmayan bir şeyler olabileceğinden' şüphelendiğini ve durumu ilk kez o zaman fark ettiğini söyledi. Avukatın aktardığına göre 1 yıl boyunca durumu anlayamayan hasta, doktorun cebindeki numune şişesiyle fark edince durumdan şüphelendiğini belirtti. Şüphelerinin üzeine doktorun getirdiği kahveyi lavaboya döken hasta, maddeden numune aldığını ve bunu 7-8 kez tekrar ettiğini bildirdi. Şüpheli örnekler bulunduktan sonra durum polise bildirildi ve hemen ardından yapılan bir laboratuvar testiyle bardağa konulan maddenin doktorun spermi olduğu ortaya çıktı. İddiaların gerçek çıkmasıyla birlikte polis harekete geçti ve gözaltına pratisyen hekim açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/cocuga-istismardan-yargilanan-ziya-gumusel-ifadesini-alan-savci-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1072065886.html
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doktor, hasta, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, kahve, sperm, ingiltere
doktor, hasta, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, kahve, sperm, ingiltere

Doktordan 16 yaşındaki hastasına cinsel istismar: 1 yıl boyunca kahve bardaklarına spermini koymuş

11:54 06.06.2023 (güncellendi: 11:58 06.06.2023)
© FlickrKahve
Kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Flickr
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İngiltere'de doktor Nicholas John Chapman'ın, 16 yaşındaki hastasının kahve içtiği bardaklara 1 yıl boyunca spermini koyarak cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. İngiliz doktor, suçunun anlaşılmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.
55 yaşındaki Dr. Nicholas John Chapman, 16 yaşındaki hastasının rızası olmadan cinsel aktivitede bulunma teşebbüsünden iki kez suçlanarak yargılandı.
Gloucester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, yasal nedenlerle adı verilemeyen kurbanın, sanık tarafından kendisine verilen kahveyi bitirdiğinde bardağının dibinde 'sümüksü' bir madde bulması üzerine şoke olduğu ifade edildi.
Müşteki avukatı Richard Posner, Eylül 2021'de yaşanan olayda, müvekkilinin kendisi için hazırlanan kahvede 'doğru olmayan bir şeyler olabileceğinden' şüphelendiğini ve durumu ilk kez o zaman fark ettiğini söyledi.
Avukatın aktardığına göre 1 yıl boyunca durumu anlayamayan hasta, doktorun cebindeki numune şişesiyle fark edince durumdan şüphelendiğini belirtti. Şüphelerinin üzeine doktorun getirdiği kahveyi lavaboya döken hasta, maddeden numune aldığını ve bunu 7-8 kez tekrar ettiğini bildirdi.
Şüpheli örnekler bulunduktan sonra durum polise bildirildi ve hemen ardından yapılan bir laboratuvar testiyle bardağa konulan maddenin doktorun spermi olduğu ortaya çıktı.
İddiaların gerçek çıkmasıyla birlikte polis harekete geçti ve gözaltına pratisyen hekim açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.
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