https://sputniknews.com.tr/20230606/disisleri-bakani-fidan-yunan-mevkidasiyla-gorustu-1072106971.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede düzensiz göç konusu ele alındı 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T23:01+0300
2023-06-06T23:01+0300
2023-06-06T23:01+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri
dışişleri bakanlığı
vassilis kaskarelis
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Kaskarelis telefonda görüştü.Kaskarelis, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.Görüşmede düzensiz göç konusu da ele alındı.
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hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, vassilis kaskarelis
hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, vassilis kaskarelis
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede düzensiz göç konusu ele alındı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Kaskarelis telefonda görüştü.
Kaskarelis, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.
Görüşmede düzensiz göç konusu da ele alındı.