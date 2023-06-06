https://sputniknews.com.tr/20230606/disisleri-bakani-fidan-yunan-mevkidasiyla-gorustu-1072106971.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede düzensiz göç konusu ele alındı 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T23:01+0300

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türkiye

hakan fidan

dışişleri

dışişleri bakanlığı

vassilis kaskarelis

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Kaskarelis telefonda görüştü.Kaskarelis, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.Görüşmede düzensiz göç konusu da ele alındı.

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hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, vassilis kaskarelis