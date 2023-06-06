Depremde işyeri yıkıldı, ağır hasarlı kamyonetini dükkanı haline getirdi

© İHA Hatay'da insanların kendilerine barınacak evler yaptırdığını ifade eden Göçmen, “Biz de bunlara yetişmek için işimizin peşindeyiz, arabayı ondan dolayı yaptıramıyoruz. 27 yıldır kapı ve pencere, cam işi yapıyoruz. Şu an yeni yapılan binalara kapı ve pencere takıyoruz. Bina dediğimiz, konteynerler, prefabrikler bunlara kapı, pencere, cam takıyoruz. Yoğunluktan dolayı aracı yaptıracak zamanım yok. İnsanların ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyoruz. Arabamı tamirci ustasına versek, en az bir ay arabasız kalacağım. Ondan dolayı aracımı şuan yaptırmıyorum. İnsanlarımızın ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyorum. Arka koltuğa eşya dolduruyorum. Çoğu insan ‘Arabanın tavanını kaldır, tamir ettir, böyle sürülmez’ gibi uyarılarda bulunuyor. Durumumuz var, yaptırabiliriz ama bu süreçte zaman kaybı olacak. Ondan dolayı askıya aldık. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Sonra yaptıracağız” ifadelerini kullandı.