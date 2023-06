Depremde işyeri yıkıldı, ağır hasarlı kamyonetini dükkanı haline getirdi

© İHA Depremde evi yıkılıp işyeri ağır hasar alan Mecvet Göçmen, ”Binamız 3 katlıydı, zemine çöktü. Biz çatıya çıktık ve öyle kurtulduk. Yani kıyameti yaşadık biz o gün. İş yerimiz tamam yıkılmamış ama hasar böyleydi. Her şeyimiz dağılmıştı. Her şey kırık döküktü. Burada 27 yıldır çalışıyordum. Arabam şu binanın hemen yan tarafında duruyordu. Sarsıntıda güneş enerjisi depolarından biri çatıdan yuvarlanıp, aracımın üstüne düştü. Aracım bu hale geldi. Burada her yer yıkıldığı için, sanayide olmadığı için yaptıramadık. Yeni yeni artık sanayi açılıyor” diye konuştu.