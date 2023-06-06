Davut Gül kimdir, yeni İstanbul Valisi hangi görevlerde bulundu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Dr. Çitilci: Politika faizinde önce 'bekle-gör', sonra da artış olabilir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türk dış politikasında Hakan Fidan dönemi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Murat Karayalçın: Kılıçdaroğlu istifa konusunda kendi vicdanıyla karşı karşıya
18:33
86 dk
Z RAPORU
Dünya Çevre Günü
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP MYK'sındaki değişim ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Nurhan Damcıoğlu'nun ardından
18:33
116 dk
Z RAPORU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230606/davut-gul-kimdir-yeni-istanbul-valisi-hangi-gorevlerde-bulundu-1072096888.html
Davut Gül kimdir, yeni İstanbul Valisi hangi görevlerde bulundu?
Davut Gül kimdir, yeni İstanbul Valisi hangi görevlerde bulundu?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla İstanbul Valisi olarak Davut Gül görevlendirildi. Sosyal medyada merak edilen isimlerden... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T18:20+0300
2023-06-06T18:20+0300
politika
davut gül
istanbul valiliği
görev
yaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:328:2048:1480_1920x0_80_0_0_a2fdfb1d55aa400d62223f47f1c3e3a5.jpg
Davut Gül, sosyal medyada araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan İstanbul Valiliği'ne getirilen Davut Gül'ün hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Davut Gül kimdir? Yeni İstanbul Valisi Davut Gül kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?Davut Gül kimdir?1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.2000'de Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, Muğla Kavaklıdere, İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006-2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yapan Gül, Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü.Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Gül, 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.Gaziantep Valiliği'ne 26 Ekim 2018'de atanan Gül, evli ve iki çocuk babası.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072096731_0:136:2048:1672_1920x0_80_0_0_b175e6844fc67ef0aaa3af4ab19b3e71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
davut gül kim, davut gül kimdir, davut gül nereli, davut gül kim biyografisi, davut gül kaç yaşında, davut gül sivas
davut gül kim, davut gül kimdir, davut gül nereli, davut gül kim biyografisi, davut gül kaç yaşında, davut gül sivas

Davut Gül kimdir, yeni İstanbul Valisi hangi görevlerde bulundu?

18:20 06.06.2023
© AADavut Gül
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla İstanbul Valisi olarak Davut Gül görevlendirildi. Sosyal medyada merak edilen isimlerden biri haline gelen Davut Gül hakkında hangi görevleri yerine getirdi, kaç yaşında, nereli gibi sorular ise en çok merak edilen konular arasına girdi.
Davut Gül, sosyal medyada araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan İstanbul Valiliği'ne getirilen Davut Gül'ün hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Davut Gül kimdir? Yeni İstanbul Valisi Davut Gül kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Davut Gül kimdir?

1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
2000'de Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, Muğla Kavaklıdere, İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006-2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yapan Gül, Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü.
Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Gül, 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.
Gaziantep Valiliği'ne 26 Ekim 2018'de atanan Gül, evli ve iki çocuk babası.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала