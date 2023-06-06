https://sputniknews.com.tr/20230606/davut-gul-kimdir-yeni-istanbul-valisi-hangi-gorevlerde-bulundu-1072096888.html
Davut Gül kimdir, yeni İstanbul Valisi hangi görevlerde bulundu?
Davut Gül kimdir, yeni İstanbul Valisi hangi görevlerde bulundu?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla İstanbul Valisi olarak Davut Gül görevlendirildi. Sosyal medyada merak edilen isimlerden... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T18:20+0300
2023-06-06T18:20+0300
2023-06-06T18:20+0300
politika
davut gül
istanbul valiliği
görev
yaş
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Davut Gül, sosyal medyada araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan İstanbul Valiliği'ne getirilen Davut Gül'ün hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Davut Gül kimdir? Yeni İstanbul Valisi Davut Gül kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?Davut Gül kimdir?1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.2000'de Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, Muğla Kavaklıdere, İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006-2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yapan Gül, Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü.Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Gül, 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.Gaziantep Valiliği'ne 26 Ekim 2018'de atanan Gül, evli ve iki çocuk babası.
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Davut Gül kimdir, yeni İstanbul Valisi hangi görevlerde bulundu?
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla İstanbul Valisi olarak Davut Gül görevlendirildi. Sosyal medyada merak edilen isimlerden biri haline gelen Davut Gül hakkında hangi görevleri yerine getirdi, kaç yaşında, nereli gibi sorular ise en çok merak edilen konular arasına girdi.
Davut Gül, sosyal medyada araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan İstanbul Valiliği'ne getirilen Davut Gül'ün hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Davut Gül kimdir? Yeni İstanbul Valisi Davut Gül kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Davut Gül kimdir?
1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
2000'de Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, Muğla Kavaklıdere, İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006-2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yapan Gül, Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü.
Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Gül, 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.
Gaziantep Valiliği'ne 26 Ekim 2018'de atanan Gül, evli ve iki çocuk babası.