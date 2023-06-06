https://sputniknews.com.tr/20230606/cumhurbaskani-erdogan-yeni-kabineyle-birlikte-anitkabirde-1072083286.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyle birlikte Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyle birlikte Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyle birlikte gerçekleştireceği ilk toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T14:14+0300
2023-06-06T14:14+0300
2023-06-06T14:21+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyle birlikte Anıtkabir'de
14:14 06.06.2023 (güncellendi: 14:21 06.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyle birlikte gerçekleştireceği ilk toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.