https://sputniknews.com.tr/20230606/chpde-kurultay-takvimi-belli-oldu-1072105507.html

CHP'de kurultay takvimi belli oldu

CHP'de kurultay takvimi belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T22:26+0300

2023-06-06T22:26+0300

2023-06-06T22:26+0300

politika

chp

kurultay

chp kurultayı

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı.Buna göre, yarın muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek.İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek.5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak.İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

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