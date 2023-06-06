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https://sputniknews.com.tr/20230606/cengiz-kurtoglunun-yargilanmasina-devam-edildi-son-kez-sure-verildi-1072082493.html
Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına devam edildi: Son kez süre verildi
Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına devam edildi: Son kez süre verildi
Mustafa Can'ı darbettiği öne sürülen sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun "yaralama" ve "hakaret" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Açıklanan ara kararda... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T14:05+0300
2023-06-06T14:05+0300
yaşam
cengiz kurtoğlu
hakaret
darp
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Arkadaşının doğum günü partisinde tanıştığı Mustafa Can'ı, sanatçı olan arkadaşlarına hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğu iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu katılmazken, müşteki Mustafa Can ve tarafların avukatları hazır bulundu.'Soru amacının Orhan Gencebay’ı aşağılamak değil övmek olduğunu söyledi'Duruşmada söz alan müşteki Can, olay öncesi Tolga Yüce isimli sanatçının kendisini doğum günü partisine davet ettiğini söyleyerek, ‘’Bu partiye çok fazla olmamak kaydıyla değerli sanatçı arkadaşlarını davet edeceğini söyledi. Olay günü tek başıma mekana gittim, Biz Tolga Yüce’nin tahmini 8-10 kişilik ayırmış olduğu masaya oturduk. 1 saat kadar aramızda muhabbet ettikten sonra Cengiz Kurtoğlu bulunduğumuz masaya oturdu. Konuşma ilerleyince Boşnak asıllı olduğumu, Balkan ülkelerini tanıdığımı söyleyince Kurtoğlu da Bulgar vatandaşlığı aldığını falan anlattı. Muhabbet devam ederken mevzu Orhan Gencebay’a geldi. Gencebay’ın Samsun’lu olduğunu bildiğimi ancak geçen gün birlerinden Roman olduğunu duyduğumu söyledim. Hatta Cengiz Kurtoğlu’na ‘abi sen bilirsin, doğru mu’ diye sordum. Bunu sormamdaki amaç Orhan Gencebay’ı aşağılamak değil, roman vatandaşlarında ayrı bir gırtlak olduğunu belirtmek ve övmek amaçlıydı’’ dedi.'Elindeki bıçağı benim yüzüme 1 kez sallayınca bıçak önce burnuma geldi'O sırada sanık Kurtoğlu’nun ellerini yumruk yaptığını ve dişlerini sıktığını söyleyen müşteki Can, ‘’Sanık bana doğru ‘kalk masadan’ diyerek küfretti. Ben de sanığa ne yaptığımı sorduğumda bana küfretmeye devam etti. Masada bulunan kişiler bana olay büyümesin diye sanığın sarhoş olduğunu, yanlış anlamamamı söyledi ve beni kollarımdan çekerek çıkış kapısına kadar getirdiler. Sanık tekrar koşarak ve küfrederek yanıma geldi. Elindeki bıçağı benim yüzüme 1 kez sallayınca bıçak önce burnuma geldi. Kendimi geri çekerken 2.kez bıçağı salladı, sol yanağıma geldi. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim’’ ifadelerini kullandı.'Elinde herhangi bir şey var mıydı görmedim'Duruşmada tanık olarak dinlenen sanatçı Esra Sönmezer ise ‘’Sanık Kurtoğlu müştekiye doğru koşarken ben araya girdim. Sanığın kollarından tutup ‘yapma abi’ dedim. Saniye farkıyla sanığın, müştekinin yüzüne yumruk attığını gördüm ancak sanığın elinde herhangi bir şey var mıydı görmedim. Sadece yumruktan sonra müştekinin yüzünde çizik şeklinde bir kanama gördüm’’ şeklinde konuştu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.Yüzde iz kalıp kalmadığına ilişkin rapor düzenlenecekKararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına müvekkili Cengiz Kurtoğlu’nu hazır etmesi için son kez süre verilmesine ve olay nedeniyle meydana gelen yaralanma sonucu müştekinin yüzünde sabit iz kalıp kalmadığına ilişkin rapor düzenlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile şüpheli Cengiz Kurtoğlu'nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıkları, aynı masada oturup tanıştıkları, sohbet sırasında müşteki Can'ın, Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine Kurtoğlu'nun tepki gösterdiği aktarıldı.Müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılara hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu söylediTaraflar arasında sözlü tartışmanın başladığının belirtildiği iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Kurtoğlu'nun müştekiye küfürle karışık hakaret ettiği, daha sonra yüzüne yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Kurtoğlu'nun ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılar hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu, bu yüzden uygun dille müştekiyi uyardığını, hakaretlerine devam etmesi üzerine ağız kısmından eliyle tuttuğunu ve bu aşamada belki tırnağının müştekinin yüzünü çizmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu'nun ‘basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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cengiz kurtoğlu, hakaret, darp
cengiz kurtoğlu, hakaret, darp

Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına devam edildi: Son kez süre verildi

14:05 06.06.2023
© İHACengiz Kurtoğlu
Cengiz Kurtoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© İHA
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Mustafa Can'ı darbettiği öne sürülen sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun "yaralama" ve "hakaret" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Açıklanan ara kararda, sanatçıya son kez süre verildi.
Arkadaşının doğum günü partisinde tanıştığı Mustafa Can'ı, sanatçı olan arkadaşlarına hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğu iddiasıyla darp ve hakaret ettiği öne sürülen şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cengiz Kurtoğlu katılmazken, müşteki Mustafa Can ve tarafların avukatları hazır bulundu.

'Soru amacının Orhan Gencebay’ı aşağılamak değil övmek olduğunu söyledi'

Duruşmada söz alan müşteki Can, olay öncesi Tolga Yüce isimli sanatçının kendisini doğum günü partisine davet ettiğini söyleyerek, ‘’Bu partiye çok fazla olmamak kaydıyla değerli sanatçı arkadaşlarını davet edeceğini söyledi. Olay günü tek başıma mekana gittim, Biz Tolga Yüce’nin tahmini 8-10 kişilik ayırmış olduğu masaya oturduk. 1 saat kadar aramızda muhabbet ettikten sonra Cengiz Kurtoğlu bulunduğumuz masaya oturdu. Konuşma ilerleyince Boşnak asıllı olduğumu, Balkan ülkelerini tanıdığımı söyleyince Kurtoğlu da Bulgar vatandaşlığı aldığını falan anlattı. Muhabbet devam ederken mevzu Orhan Gencebay’a geldi. Gencebay’ın Samsun’lu olduğunu bildiğimi ancak geçen gün birlerinden Roman olduğunu duyduğumu söyledim. Hatta Cengiz Kurtoğlu’na ‘abi sen bilirsin, doğru mu’ diye sordum. Bunu sormamdaki amaç Orhan Gencebay’ı aşağılamak değil, roman vatandaşlarında ayrı bir gırtlak olduğunu belirtmek ve övmek amaçlıydı’’ dedi.

'Elindeki bıçağı benim yüzüme 1 kez sallayınca bıçak önce burnuma geldi'

O sırada sanık Kurtoğlu’nun ellerini yumruk yaptığını ve dişlerini sıktığını söyleyen müşteki Can, ‘’Sanık bana doğru ‘kalk masadan’ diyerek küfretti. Ben de sanığa ne yaptığımı sorduğumda bana küfretmeye devam etti. Masada bulunan kişiler bana olay büyümesin diye sanığın sarhoş olduğunu, yanlış anlamamamı söyledi ve beni kollarımdan çekerek çıkış kapısına kadar getirdiler. Sanık tekrar koşarak ve küfrederek yanıma geldi. Elindeki bıçağı benim yüzüme 1 kez sallayınca bıçak önce burnuma geldi. Kendimi geri çekerken 2.kez bıçağı salladı, sol yanağıma geldi. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim’’ ifadelerini kullandı.

'Elinde herhangi bir şey var mıydı görmedim'

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanatçı Esra Sönmezer ise ‘’Sanık Kurtoğlu müştekiye doğru koşarken ben araya girdim. Sanığın kollarından tutup ‘yapma abi’ dedim. Saniye farkıyla sanığın, müştekinin yüzüne yumruk attığını gördüm ancak sanığın elinde herhangi bir şey var mıydı görmedim. Sadece yumruktan sonra müştekinin yüzünde çizik şeklinde bir kanama gördüm’’ şeklinde konuştu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Yüzde iz kalıp kalmadığına ilişkin rapor düzenlenecek

Kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına müvekkili Cengiz Kurtoğlu’nu hazır etmesi için son kez süre verilmesine ve olay nedeniyle meydana gelen yaralanma sonucu müştekinin yüzünde sabit iz kalıp kalmadığına ilişkin rapor düzenlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Can ile şüpheli Cengiz Kurtoğlu'nun ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıkları, aynı masada oturup tanıştıkları, sohbet sırasında müşteki Can'ın, Orhan Gencebay hakkında söylediği sözler üzerine Kurtoğlu'nun tepki gösterdiği aktarıldı.
Müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılara hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu söyledi
Taraflar arasında sözlü tartışmanın başladığının belirtildiği iddianamede, tartışma sırasında şüpheli Kurtoğlu'nun müştekiye küfürle karışık hakaret ettiği, daha sonra yüzüne yumruk attığı belirtildi. Şüpheli Kurtoğlu'nun ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin sevilen ve saygı duyulan sanatçılar hakkında hakaret içerikli eleştirilerde bulunduğunu, bu yüzden uygun dille müştekiyi uyardığını, hakaretlerine devam etmesi üzerine ağız kısmından eliyle tuttuğunu ve bu aşamada belki tırnağının müştekinin yüzünü çizmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Cengiz Kurtoğlu'nun ‘basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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