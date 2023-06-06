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https://sputniknews.com.tr/20230606/bilim-insanlarindan-karbondioksit-uyarisi-milyonlarca-yildir-gorulmemis-derecede-yukseldi-1072104827.html
Bilim insanlarından 'karbondioksit' uyarısı: 'Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede yükseldi'
Bilim insanlarından 'karbondioksit' uyarısı: 'Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede yükseldi'
ABD'de bilim insanları, havadaki karbondioksit seviyelerinin mayıs ayında "milyonlarca yıldır görülmemiş derecede" yüksek bir seviyeye ulaştığını belirtti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa)
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ABD'li bilim insanları, havadaki karbondioksit seviyelerinin hızlı artışı konusunda uyardı.ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile Kaliforniya'da bulunan Scripps Oceanography Enstitütüsü bilim insanları, NOAA'ya ait Mauna Loa Atmosferik Temel Gözlemevi'nde ölçülen karbondioksit seviyesinin milyonda 424 parça (ppm) ile en yüksek seviyeye ulaştığını, bu seviyenin "milyonlarca yıldır görülmediğini" açıkladı.Bilim insanları, Kuzey Yarımküredeki karbondioksit seviyesinin Mayıs 2022'ye göre 3,0 ppm, sanayi devri öncesine göre ise yüzde 50'den fazla arttığı ve bu tırmanışın "istikrarlı bir şekilde devam ettiği" bilgisini paylaştı.Atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin insana dayalı faaliyetlerin doğrudan bir sonucu olarak arttığını aktaran NOAA Yöneticisi Rick Spinrad, "Her yıl, çevremizde meydana gelen sıcak hava dalgalarında, kuraklıklarda, sellerde, orman yangınlarında ve fırtınalarda iklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Karbon kirliliğini azaltmak, bu gezegeni ve onu yuvamız olarak gören yaşamı korumak için her türlü çabayı sarf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Scripps Oşinografi yerbilimcisi Ralph Keeling de "Ne yazık ki yeni bir rekor kırıyoruz. Eğrinin düzleştiğini ve hatta düştüğünü görmek istiyoruz. Çünkü milyonda 420 veya 425 oranında yüksek bir karbondioksit iyi değil" değerlendirmesinde bulundu.Kurumun internet sayfasında yer alan bilgi ve grafiklerde, karbondioksit oranındaki artışın son on yıldaki gibi devam etmesi durumunda, 2035'te 450 ppm'e ulaşacağı tespiti paylaşıldı.Dünyanın birçok bölgesinde bulunan ölçümleme istasyonlarından alınan Mauna Loa verileri, NOAA'nın Küresel İzleme Laboratuvarı, uluslararası iklim bilimcileri ve politikacılar için ölçüt kabul ediliyor.
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abd, abd, doğa, karbon , karbondioksit, abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa)

Bilim insanlarından 'karbondioksit' uyarısı: 'Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede yükseldi'

22:14 06.06.2023
© AAkarbondioksit, hava kirliliği, iklim krizi
karbondioksit, hava kirliliği, iklim krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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ABD'de bilim insanları, havadaki karbondioksit seviyelerinin mayıs ayında "milyonlarca yıldır görülmemiş derecede" yüksek bir seviyeye ulaştığını belirtti.
ABD'li bilim insanları, havadaki karbondioksit seviyelerinin hızlı artışı konusunda uyardı.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile Kaliforniya'da bulunan Scripps Oceanography Enstitütüsü bilim insanları, NOAA'ya ait Mauna Loa Atmosferik Temel Gözlemevi'nde ölçülen karbondioksit seviyesinin milyonda 424 parça (ppm) ile en yüksek seviyeye ulaştığını, bu seviyenin "milyonlarca yıldır görülmediğini" açıkladı.
Bilim insanları, Kuzey Yarımküredeki karbondioksit seviyesinin Mayıs 2022'ye göre 3,0 ppm, sanayi devri öncesine göre ise yüzde 50'den fazla arttığı ve bu tırmanışın "istikrarlı bir şekilde devam ettiği" bilgisini paylaştı.
Atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin insana dayalı faaliyetlerin doğrudan bir sonucu olarak arttığını aktaran NOAA Yöneticisi Rick Spinrad, "Her yıl, çevremizde meydana gelen sıcak hava dalgalarında, kuraklıklarda, sellerde, orman yangınlarında ve fırtınalarda iklim değişikliğinin etkilerini görüyoruz. Karbon kirliliğini azaltmak, bu gezegeni ve onu yuvamız olarak gören yaşamı korumak için her türlü çabayı sarf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Scripps Oşinografi yerbilimcisi Ralph Keeling de "Ne yazık ki yeni bir rekor kırıyoruz. Eğrinin düzleştiğini ve hatta düştüğünü görmek istiyoruz. Çünkü milyonda 420 veya 425 oranında yüksek bir karbondioksit iyi değil" değerlendirmesinde bulundu.
Kurumun internet sayfasında yer alan bilgi ve grafiklerde, karbondioksit oranındaki artışın son on yıldaki gibi devam etmesi durumunda, 2035'te 450 ppm'e ulaşacağı tespiti paylaşıldı.
Dünyanın birçok bölgesinde bulunan ölçümleme istasyonlarından alınan Mauna Loa verileri, NOAA'nın Küresel İzleme Laboratuvarı, uluslararası iklim bilimcileri ve politikacılar için ölçüt kabul ediliyor.
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