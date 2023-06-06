https://sputniknews.com.tr/20230606/basvurusunu-yapan-numan-kurtulmus-siyasi-partilere-nezaket-ziyaretinde-bulunacagim-1072074697.html

Başvurusunu yapan Numan Kurtulmuş: Siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağım

Başvurusunu yapan Numan Kurtulmuş: Siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağım

AK Parti ve MHP gruplarının Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusunda bulundu. Kurtulmuş, siyasi... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T12:09+0300

2023-06-06T12:09+0300

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türkiye

numan kurtulmuş

tbmm

başvuru

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreterliği'ne Meclis Başkanlığı için başvurusunu yaptı. Kurtulmuş'un adaylığı için AK Parti ve MHP'li milletvekilleri de imza verdi.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı'nın seçilmesi. Dün AK Parti ve MHP Meclis grubu yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. prosedürün tamamlanması için ben de şahsi dilekçemi vererek teamülleri gerçekleştirmiş oldum" dedi. "Bundan sonra söz milletvekillerinindir" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: Kurtulmuş, bugün siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230605/ak-parti-istanbul-milletvekili-numan-kurtulmus-tbmm-baskani-adayi-oldu-1072052993.html

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