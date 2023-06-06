https://sputniknews.com.tr/20230606/basvurusunu-yapan-numan-kurtulmus-siyasi-partilere-nezaket-ziyaretinde-bulunacagim-1072074697.html
Başvurusunu yapan Numan Kurtulmuş: Siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağım
Başvurusunu yapan Numan Kurtulmuş: Siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağım
AK Parti ve MHP gruplarının Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusunda bulundu. Kurtulmuş, siyasi... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T12:09+0300
2023-06-06T12:09+0300
2023-06-06T12:09+0300
türkiye
numan kurtulmuş
tbmm
başvuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072054738_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_ca0642ccb0880af9a2f1f83659b3caea.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreterliği'ne Meclis Başkanlığı için başvurusunu yaptı. Kurtulmuş'un adaylığı için AK Parti ve MHP'li milletvekilleri de imza verdi.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı'nın seçilmesi. Dün AK Parti ve MHP Meclis grubu yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. prosedürün tamamlanması için ben de şahsi dilekçemi vererek teamülleri gerçekleştirmiş oldum" dedi. "Bundan sonra söz milletvekillerinindir" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: Kurtulmuş, bugün siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230605/ak-parti-istanbul-milletvekili-numan-kurtulmus-tbmm-baskani-adayi-oldu-1072052993.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072054738_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_ca13dc9f713153fd1613605078f1ac27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
numan kurtulmuş, tbmm, başvuru
numan kurtulmuş, tbmm, başvuru
Başvurusunu yapan Numan Kurtulmuş: Siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağım
Abone ol
AK Parti ve MHP gruplarının Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusunda bulundu. Kurtulmuş, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreterliği'ne Meclis Başkanlığı için başvurusunu yaptı. Kurtulmuş'un adaylığı için AK Parti ve MHP'li milletvekilleri de imza verdi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı'nın seçilmesi. Dün AK Parti ve MHP Meclis grubu yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. prosedürün tamamlanması için ben de şahsi dilekçemi vererek teamülleri gerçekleştirmiş oldum" dedi.
"Bundan sonra söz milletvekillerinindir" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Meclis'i çok önemli gündemler bekliyor. TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Demokratik teamüllere uyarak Meclis üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek. Bu önümüzdeki dönemin Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum."
Kurtulmuş, bugün siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağını söyledi.