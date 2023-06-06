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Başvurusunu yapan Numan Kurtulmuş: Siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağım
Başvurusunu yapan Numan Kurtulmuş: Siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağım
AK Parti ve MHP gruplarının Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusunda bulundu. Kurtulmuş, siyasi... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T12:09+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreterliği'ne Meclis Başkanlığı için başvurusunu yaptı. Kurtulmuş'un adaylığı için AK Parti ve MHP'li milletvekilleri de imza verdi.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı'nın seçilmesi. Dün AK Parti ve MHP Meclis grubu yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. prosedürün tamamlanması için ben de şahsi dilekçemi vererek teamülleri gerçekleştirmiş oldum" dedi. "Bundan sonra söz milletvekillerinindir" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: Kurtulmuş, bugün siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağını söyledi.
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numan kurtulmuş, tbmm, başvuru
numan kurtulmuş, tbmm, başvuru

Başvurusunu yapan Numan Kurtulmuş: Siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağım

12:09 06.06.2023
© İHAAK Parti ve MHP grupları, TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi
AK Parti ve MHP grupları, TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© İHA
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AK Parti ve MHP gruplarının Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusunda bulundu. Kurtulmuş, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreterliği'ne Meclis Başkanlığı için başvurusunu yaptı. Kurtulmuş'un adaylığı için AK Parti ve MHP'li milletvekilleri de imza verdi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı'nın seçilmesi. Dün AK Parti ve MHP Meclis grubu yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. prosedürün tamamlanması için ben de şahsi dilekçemi vererek teamülleri gerçekleştirmiş oldum" dedi.
"Bundan sonra söz milletvekillerinindir" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Meclis'i çok önemli gündemler bekliyor. TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Demokratik teamüllere uyarak Meclis üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek. Bu önümüzdeki dönemin Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum."
Kurtulmuş, bugün siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunacağını söyledi.
AK Parti ve MHP grupları, TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adayı oldu
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