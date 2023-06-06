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Baltık Denizi'nde tatbikat 'sıcaklığı': NATO'nun ardından Rusya ordusu da bölgede
Baltık Denizi'nde tatbikat 'sıcaklığı': NATO'nun ardından Rusya ordusu da bölgede
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Donanması'nın Baltık Denizi'nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikata başladığını duyurdu. Rus tatbikatı, NATO'nun bölgedeki... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T12:54+0300
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Son dönemde Rusya ve NATO'ya ait uçakların sıkça karşı karşıya geldiği Baltık Denizi, bu kez tarafların aynı dönemde gerçekleştirdiği tatbikatlarla daha da 'sıcak' hale geldi."5-15 Haziran tarihleri arasında Baltık Denizi ve Kaliningrad Eğitim Sahaları'nda 2023 tatbikat yılına uygun olarak Baltık Filosu birliklerinin katılımıyla Koramiral Vladimir Vorobyov liderliğinde eğitim tatbikatı başladı" ifadelerini kullanan Rusya Savunma Bakanlığı, 3 bin 500 personel ve 25 savaş uçağının tatbikatta yer aldığını bildirdi.Bakanlığın aktardığına göre devriye gemileri ve korvetler, küçük füze gemileri ve füze botları, üs ve derin mayın tarama gemileri, 40'a yakın savaş gemisi, tekne ve destek gemileri de tatbikatta görev yapıyor.Bakanlık, NATO tatbikatıyla aynı döneme denk gelen talimlerin ana amacının filonun birlikleri arasındaki koordinasyonun artırılması ve muharebe durumuna geçiş pratiği yapılması olduğunu belirtti.ABD Donanması'nın bildirdiğine göre NATO'nun bölgedeki tatbikatı, 6 bin personel, 50 gemi ve 45'ten fazla savaş uçağıyla gerçekleştiriliyor.Japon Denizi ve Ohotsk Denizi'nde de tatbikat başlatıldıBu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nun Ohotsk Denizi ve Japon Denizi'nde tatbikata başladığını bildirdi.Tatbikatın 20 Haziran'a kadar süreceğini belirten bakanlık, 60'dan fazla savaş gemisi ve destek gemisi, yaklaşık 35 deniz uçağı ve 11 binden fazla personelin tatbikatta görev aldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/dolmabahcede-kritik-toplanti-turkiye-isvecin-natoya-katilmasina-izin-verecek-mi-1072058462.html
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nato, rusya, baltık denizi, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, savaş uçağı, savaş gemisi
nato, rusya, baltık denizi, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, savaş uçağı, savaş gemisi

Baltık Denizi'nde tatbikat 'sıcaklığı': NATO'nun ardından Rusya ordusu da bölgede

12:54 06.06.2023
© Sputnik / Павел Львов / Multimedya arşivine gidinRusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni
Rusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Sputnik / Павел Львов
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Donanması'nın Baltık Denizi'nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikata başladığını duyurdu. Rus tatbikatı, NATO'nun bölgedeki tatbikatından bir gün sonra başladı.
Son dönemde Rusya ve NATO'ya ait uçakların sıkça karşı karşıya geldiği Baltık Denizi, bu kez tarafların aynı dönemde gerçekleştirdiği tatbikatlarla daha da 'sıcak' hale geldi.

"5-15 Haziran tarihleri arasında Baltık Denizi ve Kaliningrad Eğitim Sahaları'nda 2023 tatbikat yılına uygun olarak Baltık Filosu birliklerinin katılımıyla Koramiral Vladimir Vorobyov liderliğinde eğitim tatbikatı başladı" ifadelerini kullanan Rusya Savunma Bakanlığı, 3 bin 500 personel ve 25 savaş uçağının tatbikatta yer aldığını bildirdi.

Bakanlığın aktardığına göre devriye gemileri ve korvetler, küçük füze gemileri ve füze botları, üs ve derin mayın tarama gemileri, 40'a yakın savaş gemisi, tekne ve destek gemileri de tatbikatta görev yapıyor.

Bakanlık, NATO tatbikatıyla aynı döneme denk gelen talimlerin ana amacının filonun birlikleri arasındaki koordinasyonun artırılması ve muharebe durumuna geçiş pratiği yapılması olduğunu belirtti.

ABD Donanması'nın bildirdiğine göre NATO'nun bölgedeki tatbikatı, 6 bin personel, 50 gemi ve 45'ten fazla savaş uçağıyla gerçekleştiriliyor.

Japon Denizi ve Ohotsk Denizi'nde de tatbikat başlatıldı

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nun Ohotsk Denizi ve Japon Denizi'nde tatbikata başladığını bildirdi.

Tatbikatın 20 Haziran'a kadar süreceğini belirten bakanlık, 60'dan fazla savaş gemisi ve destek gemisi, yaklaşık 35 deniz uçağı ve 11 binden fazla personelin tatbikatta görev aldığını kaydetti.
İsveç- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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