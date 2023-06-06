https://sputniknews.com.tr/20230606/avusturyada-oylar-hatali-sayilinca-secimi-yanlis-aday-kazandi-1072087238.html

Avusturya'da oylar hatalı sayılınca seçimi yanlış aday kazandı

Avusturya'da oylar hatalı sayılınca seçimi yanlış aday kazandı

Avusturya’da ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) genel başkanını belirlemek üzere 3 Haziran Cumartesi düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T15:28+0300

2023-06-06T15:28+0300

2023-06-06T15:30+0300

dünya

avusturya

seçim

aday

sosyal demokrat parti (spö)

hata

başkan

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SPÖ Seçim Komisyonu Başkanı Michaela Grubesa, genel başkanlık için yarışan Burgenland Eyalet Başkanı Hans Peter Doskozil ve Traiskirchen Belediye Başkanı Andreas Babler arasındaki yarışta, oyların teknik bir hatadan ötürü yanlış tasnif edildiğinin belirlendiğini söyledi. Grubesa, oyların doğru sayıldığını ancak toplu sonuçların karıştırıldığını, Doskozil’in aldığı oyların Babler’e, Babler’in aldığı oyların da Doskozil’e yazıldığının anlaşıldığını aktardı. Böylelikle, cumartesi oyların yaklaşık yüzde 52’sini alarak partinin yeni genel başkanı ilan edilen Doskozil yüzde 48 ile seçimi kaybetti. İkinci olduğu duyurulan Babler ise yüzde 52 ile partinin yeni genel başkanı oldu. Benzerine nadir rastlanacak bu gelişmenin ardından yanlışlıkla genel başkan seçilen Doskozil, yaşanan bu gelişmeyi SPÖ tarihinin en düşük seviyesi olarak nitelendirerek, federal düzeyde siyasetin kendisi için kapandığını söyledi. Avusturya’nın Linz kentinde 3 Haziran Cumartesi düzenlenen SPÖ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 317 delegenin yaklaşık yüzde 52’sinin oylarını alan Burgenland Eyalet Başkanı Doskozil’in partinin yeni genel başkanı olduğu açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230602/ispanyada-5-belediye-baskani-yazi-tura-ile-belirlendi-1071943960.html

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