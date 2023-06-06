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Avusturya'da oylar hatalı sayılınca seçimi yanlış aday kazandı
Avusturya'da oylar hatalı sayılınca seçimi yanlış aday kazandı
Avusturya’da ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) genel başkanını belirlemek üzere 3 Haziran Cumartesi düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T15:28+0300
2023-06-06T15:30+0300
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aday
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SPÖ Seçim Komisyonu Başkanı Michaela Grubesa, genel başkanlık için yarışan Burgenland Eyalet Başkanı Hans Peter Doskozil ve Traiskirchen Belediye Başkanı Andreas Babler arasındaki yarışta, oyların teknik bir hatadan ötürü yanlış tasnif edildiğinin belirlendiğini söyledi. Grubesa, oyların doğru sayıldığını ancak toplu sonuçların karıştırıldığını, Doskozil’in aldığı oyların Babler’e, Babler’in aldığı oyların da Doskozil’e yazıldığının anlaşıldığını aktardı. Böylelikle, cumartesi oyların yaklaşık yüzde 52’sini alarak partinin yeni genel başkanı ilan edilen Doskozil yüzde 48 ile seçimi kaybetti. İkinci olduğu duyurulan Babler ise yüzde 52 ile partinin yeni genel başkanı oldu. Benzerine nadir rastlanacak bu gelişmenin ardından yanlışlıkla genel başkan seçilen Doskozil, yaşanan bu gelişmeyi SPÖ tarihinin en düşük seviyesi olarak nitelendirerek, federal düzeyde siyasetin kendisi için kapandığını söyledi. Avusturya’nın Linz kentinde 3 Haziran Cumartesi düzenlenen SPÖ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 317 delegenin yaklaşık yüzde 52’sinin oylarını alan Burgenland Eyalet Başkanı Doskozil’in partinin yeni genel başkanı olduğu açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230602/ispanyada-5-belediye-baskani-yazi-tura-ile-belirlendi-1071943960.html
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avusturya, seçim, aday, sosyal demokrat parti (spö), hata, başkan
avusturya, seçim, aday, sosyal demokrat parti (spö), hata, başkan

Avusturya'da oylar hatalı sayılınca seçimi yanlış aday kazandı

15:28 06.06.2023 (güncellendi: 15:30 06.06.2023)
© AFP 2023 / HELMUT FOHRINGER Andreas Babler- Hans Peter Doskozil
 Andreas Babler- Hans Peter Doskozil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / HELMUT FOHRINGER
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Avusturya’da ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) genel başkanını belirlemek üzere 3 Haziran Cumartesi düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, oyların sonuçlarında yapılan hata nedeniyle yanlış adayın seçimi kazandığı ortaya çıktı.
SPÖ Seçim Komisyonu Başkanı Michaela Grubesa, genel başkanlık için yarışan Burgenland Eyalet Başkanı Hans Peter Doskozil ve Traiskirchen Belediye Başkanı Andreas Babler arasındaki yarışta, oyların teknik bir hatadan ötürü yanlış tasnif edildiğinin belirlendiğini söyledi.
Grubesa, oyların doğru sayıldığını ancak toplu sonuçların karıştırıldığını, Doskozil’in aldığı oyların Babler’e, Babler’in aldığı oyların da Doskozil’e yazıldığının anlaşıldığını aktardı.
Böylelikle, cumartesi oyların yaklaşık yüzde 52’sini alarak partinin yeni genel başkanı ilan edilen Doskozil yüzde 48 ile seçimi kaybetti. İkinci olduğu duyurulan Babler ise yüzde 52 ile partinin yeni genel başkanı oldu.
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Benzerine nadir rastlanacak bu gelişmenin ardından yanlışlıkla genel başkan seçilen Doskozil, yaşanan bu gelişmeyi SPÖ tarihinin en düşük seviyesi olarak nitelendirerek, federal düzeyde siyasetin kendisi için kapandığını söyledi.
Avusturya’nın Linz kentinde 3 Haziran Cumartesi düzenlenen SPÖ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 317 delegenin yaklaşık yüzde 52’sinin oylarını alan Burgenland Eyalet Başkanı Doskozil’in partinin yeni genel başkanı olduğu açıklanmıştı.
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