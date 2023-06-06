https://sputniknews.com.tr/20230606/aksenerden-genel-baskanlik-talimati-aday-olmak-isteyen-hic-kimsenin-onu-kesilmesin-1072098276.html

Akşener'den 'genel başkanlık' talimatı: 'Aday olmak isteyen hiç kimsenin önü kesilmesin'

Akşener'den 'genel başkanlık' talimatı: 'Aday olmak isteyen hiç kimsenin önü kesilmesin'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, genel başkanlık için aday olmak isteyenlerin önünün kesilmemesini... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T18:54+0300

2023-06-06T18:54+0300

2023-06-06T18:54+0300

meral akşener

politika

başkan

aday

iyi parti

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti’nin oy oranının ve milletvekili sayısının bir önceki seçime göre hemen hemen aynı kalmasının parti için bir başarı sayılamayacağı tespitinin yapıldığı toplantıda il başkanları, seçim sürecini ve alınan sonuçları kendi illeri özelinde değerlendirdi. Pek çok il başkanı iktidar partisinin adaletsiz bir biçimde yürüttüğü seçim çalışmalarına dair detaylar aktarırken iktidarın ekonomik vaatlerinin seçmen üzerinde etkili olduğu tespitini yaptı. İl başkanları ayrıca ittifak politikasının pek çok ilde olumsuz etki yarattığı görüşünü iletti.Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, İYİ Parti’nin seçim öncesi aday belirleme sürecinde tüm illerde gerçekleştirdiği ön seçimin parti içi demokrasi açısından önemine vurgu yapılan toplantıda eksiklikleri olsa da bu uygulamanın memnuniyet yarattığı da kaydedildi. İl başkanları parti örgütlerinin ön seçim talebini dikkate aldığı için Akşener’e teşekkürlerini iletti.24-25 Haziran’da gerçekleşecek olağan kongreye ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda İYİ Parti il başkanlarının tümü, kongrede Akşener’i destekleyeceklerini ifade etti.'İsteyen aday olsun, aday olanları kötülemeyin'Kongrede genel başkan adayı olmak isteyen başka isimlerin çıkabileceğini belirten Akşener, aday olmak isteyen hiç kimsenin önünün kesilmemesi gerektiğini belirtti. Akşener ayrıca il başkanlarından kongrede aday olacak isimlerin kötülenmemesini, bu adaylar hakkında olumsuz eleştirilerde bulunulmamasını istedi.90’lı yıllarda Tansu Çiller, Köksal Toptan ve İsmet Sezgin gibi isimlerin yarıştığı DYP kongrelerini hatırlatan Akşener, İYİ Parti kongresinde de birden fazla adayın yarışmasının mümkün ve parti için olumlu olacağını söyledi. Kongrenin bir demokrasi şölenine dönüşmesini istediğini ifade eden Akşener, sonuca delegenin karar vereceğini kaybedenin İYİ Parti’nin neferi olarak yoluna devam edeceğini söyledi.Yerel seçimlerde ittifak olacak mı?Toplantıda bir yıldan az süre kalan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar da ele alındı. Yerel seçime giden süreçte başta il başkanları olmak üzere partinin tüm kurullarıyla detaylı istişareler yapılacağı belirtilen toplantıda il başkanları olası seçim işbirliklerine ilişkin önerilerini sundu. İl başkanlarının çoğu İyi Parti’nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmesinin daha olumlu sonuçlar doğuracağı yorumunu iletse de CHP ile yerel seçim özelinde bir ittifak kurulması seçeneği de tartışıldı.CHP ile yerel seçim ittifakına şartlı 'evet'Toplantının sonunda CHP ile bir seçim ittifakı kurulması halinde de CHP’nin ve İYİ Parti’nin aday çıkaracağı iller konusunda sağlıklı bir çalışma yapılması, işbirliğinin temellerinin sağlam kurulması gerektiği; bu net bir biçimde sağlanamazsa İYİ Parti’nin kendi adayları ile yoluna devam etmesi gerektiği ifade edildi ve bu konuda fikir birliği sağlandı. Toplantıda ayrıca CHP dışındaki diğer partilerle işbirliği yapılmaması ve yeniden bir altı parti birlikteliği kurulmaması yönünde de değerlendirmeler yapıldı.

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meral akşener, başkan, aday, iyi parti