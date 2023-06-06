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https://sputniknews.com.tr/20230606/abd-kripto-para-borsasi-coinbasee-dava-acti-1072105622.html
ABD, kripto para borsası Coinbase'e dava açtı
ABD, kripto para borsası Coinbase'e dava açtı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T22:28+0300
2023-06-06T22:28+0300
ekonomi
coinbase
abd
abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec)
kripto para
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SEC'ten yapılan açıklamada, platformunu kayıtsız bir menkul kıymetler borsası, broker ve takas ajansı olarak işletmesi sebebiyle Coinbase'e dava açıldığı belirtildi.Yapılan şikayete göre, Coinbase'in en az 2009'dan bu yana kripto varlık menkul kıymetlerinin alım satımını yasa dışı bir şekilde kolaylaştırarak milyarlarca dolar kazandığına işaret edilen açıklamada, SEC'in, Coinbase'in yasaların gerektirdiği şekilde Komisyona bu işlevlerin hiçbirini kaydetmeden bir borsa, broker ve takas ajansının geleneksel hizmetlerini iç içe geçirdiğini iddia ettiği aktarıldı.Açıklamada, SEC'in belirli kripto para birimlerini elinde tutarken ödül kazanmanın bir yolu olan 'SaaS' programıyla bağlantılı olarak menkul kıymetlerin arzı ve satışını kaydetmediği için de Coinbase'i suçladığı kaydedildi.Kripto para borsası Coinbase, mart ayında SEC'den kendilerine dava açma planlarını içeren bir 'Wells bildirimi' aldıklarını duyurmuştu.Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, bu gibi bildirimlerin genellikle yaptırım eyleminden önce geldiğini belirterek, yasalara uygun davrandıklarını ve gerçeklere güvendiklerini vurgulamış, mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.SEC, dün de diğer bir kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açtığını açıklamıştı.Suçlamalar arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı gibi menkul kıymetler yasaları ihlallerinin yer aldığı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/abden-kripto-para-takibine-karsi-ilk-yasa--1071170734.html
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coinbase, abd, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), kripto para
coinbase, abd, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), kripto para

ABD, kripto para borsası Coinbase'e dava açtı

22:28 06.06.2023
© AP Photo / Richard DrewCoinbase
Coinbase - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Richard Drew
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtı.
SEC'ten yapılan açıklamada, platformunu kayıtsız bir menkul kıymetler borsası, broker ve takas ajansı olarak işletmesi sebebiyle Coinbase'e dava açıldığı belirtildi.
Yapılan şikayete göre, Coinbase'in en az 2009'dan bu yana kripto varlık menkul kıymetlerinin alım satımını yasa dışı bir şekilde kolaylaştırarak milyarlarca dolar kazandığına işaret edilen açıklamada, SEC'in, Coinbase'in yasaların gerektirdiği şekilde Komisyona bu işlevlerin hiçbirini kaydetmeden bir borsa, broker ve takas ajansının geleneksel hizmetlerini iç içe geçirdiğini iddia ettiği aktarıldı.
Açıklamada, SEC'in belirli kripto para birimlerini elinde tutarken ödül kazanmanın bir yolu olan 'SaaS' programıyla bağlantılı olarak menkul kıymetlerin arzı ve satışını kaydetmediği için de Coinbase'i suçladığı kaydedildi.
Kripto para borsası Coinbase, mart ayında SEC'den kendilerine dava açma planlarını içeren bir 'Wells bildirimi' aldıklarını duyurmuştu.
Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, bu gibi bildirimlerin genellikle yaptırım eyleminden önce geldiğini belirterek, yasalara uygun davrandıklarını ve gerçeklere güvendiklerini vurgulamış, mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.
SEC, dün de diğer bir kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açtığını açıklamıştı.
Suçlamalar arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı gibi menkul kıymetler yasaları ihlallerinin yer aldığı kaydedilmişti.
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