https://sputniknews.com.tr/20230605/ziraat-turkiye-kupasi-final-macini-yonetecek-hakem-belli-oldu-1072055338.html

Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem belli oldu

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

ziraat türkiye kupası

fenerbahçe

başakşehir

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

başakşehir

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ziraat türkiye kupası, fenerbahçe, başakşehir