https://sputniknews.com.tr/20230605/ziraat-turkiye-kupasi-final-macini-yonetecek-hakem-belli-oldu-1072055338.html
Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem belli oldu
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T21:16+0300
2023-06-05T21:16+0300
2023-06-05T21:16+0300
spor
ziraat türkiye kupası
fenerbahçe
başakşehir
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
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ziraat türkiye kupası, fenerbahçe, başakşehir
ziraat türkiye kupası, fenerbahçe, başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem belli oldu
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Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.
Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.