https://sputniknews.com.tr/20230605/zaharova-abdnin-tartisilmaz-hakimiyet-donemi-sona-erdi-1072030166.html
Zaharova: ABD'nin tartışılmaz hakimiyet dönemi sona erdi
Zaharova: ABD'nin tartışılmaz hakimiyet dönemi sona erdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin tartışmaz hakimiyet dönemi sona erdiğinin artık anlaşılması gerektiğini vurguladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T13:03+0300
2023-06-05T13:03+0300
2023-06-05T13:04+0300
dünya
rusya
abd
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_7923f140688a9d809b6b843a3db690e5.jpg
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, dünyadaki gerçekliklerin değiştiğini vurgulayarak ABD'nin küresel hakimiyetinin sona erdiği mesajını verdi:"ABD'nin tartışmasız hakimiyet döneminin sona erdiğinin ve artık ona dönüş olmadığının anlaşılması gerekiyor. Şimdiki görev, yeni gerçeklikleri tanımak ve hakiki eşitliğe, kapsayıcılığa ve en önemlisi bölünmez güvenliğe, istisnasız tüm ülkelerin çıkar ve kaygılarının gözetilmesine dayanan daha adil, dengeli ve strese dayanıklı bir uluslararası sistemin temelleri atmaya başlamaktır."Rusya'nın güvenliğin sağlanmasında siyasi ve diplomatik metotların kullanılmasından asla vazgeçmediğinin altını çizen Zaharova, bu metotların farklı biçimlerde tezahür edebileceğini ve çeşitli formatlarda uygulanabileceğini belirtti:"Hayat, bu tür metotların, ancak tüm tarafların eşit ve yapıcı işbirliğine gerçekten niyetli olması ve varılan anlaşmaları hile yapmadan ve onları kendi lehine uygun şekilde yorumlamadan dürüstçe yerine getirmesi halinde etkili ve sürdürülebilir olabileceğini gösteriyor."
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_306:0:2747:1831_1920x0_80_0_0_52f986e001e9f4e091fb1b8ae3cb1729.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, mariya zaharova
rusya, abd, mariya zaharova
Zaharova: ABD'nin tartışılmaz hakimiyet dönemi sona erdi
13:03 05.06.2023 (güncellendi: 13:04 05.06.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin tartışmaz hakimiyet dönemi sona erdiğinin artık anlaşılması gerektiğini vurguladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, dünyadaki gerçekliklerin değiştiğini vurgulayarak ABD'nin küresel hakimiyetinin sona erdiği mesajını verdi:
"ABD'nin tartışmasız hakimiyet döneminin sona erdiğinin ve artık ona dönüş olmadığının anlaşılması gerekiyor. Şimdiki görev, yeni gerçeklikleri tanımak ve hakiki eşitliğe, kapsayıcılığa ve en önemlisi bölünmez güvenliğe, istisnasız tüm ülkelerin çıkar ve kaygılarının gözetilmesine dayanan daha adil, dengeli ve strese dayanıklı bir uluslararası sistemin temelleri atmaya başlamaktır."
Rusya'nın güvenliğin sağlanmasında siyasi ve diplomatik metotların kullanılmasından asla vazgeçmediğinin altını çizen Zaharova, bu metotların farklı biçimlerde tezahür edebileceğini ve çeşitli formatlarda uygulanabileceğini belirtti:
"Hayat, bu tür metotların, ancak tüm tarafların eşit ve yapıcı işbirliğine gerçekten niyetli olması ve varılan anlaşmaları hile yapmadan ve onları kendi lehine uygun şekilde yorumlamadan dürüstçe yerine getirmesi halinde etkili ve sürdürülebilir olabileceğini gösteriyor."