https://sputniknews.com.tr/20230605/zaharova-abdnin-tartisilmaz-hakimiyet-donemi-sona-erdi-1072030166.html

Zaharova: ABD'nin tartışılmaz hakimiyet dönemi sona erdi

Zaharova: ABD'nin tartışılmaz hakimiyet dönemi sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin tartışmaz hakimiyet dönemi sona erdiğinin artık anlaşılması gerektiğini vurguladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

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rusya

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mariya zaharova

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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, dünyadaki gerçekliklerin değiştiğini vurgulayarak ABD'nin küresel hakimiyetinin sona erdiği mesajını verdi:"ABD'nin tartışmasız hakimiyet döneminin sona erdiğinin ve artık ona dönüş olmadığının anlaşılması gerekiyor. Şimdiki görev, yeni gerçeklikleri tanımak ve hakiki eşitliğe, kapsayıcılığa ve en önemlisi bölünmez güvenliğe, istisnasız tüm ülkelerin çıkar ve kaygılarının gözetilmesine dayanan daha adil, dengeli ve strese dayanıklı bir uluslararası sistemin temelleri atmaya başlamaktır."Rusya'nın güvenliğin sağlanmasında siyasi ve diplomatik metotların kullanılmasından asla vazgeçmediğinin altını çizen Zaharova, bu metotların farklı biçimlerde tezahür edebileceğini ve çeşitli formatlarda uygulanabileceğini belirtti:"Hayat, bu tür metotların, ancak tüm tarafların eşit ve yapıcı işbirliğine gerçekten niyetli olması ve varılan anlaşmaları hile yapmadan ve onları kendi lehine uygun şekilde yorumlamadan dürüstçe yerine getirmesi halinde etkili ve sürdürülebilir olabileceğini gösteriyor."

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