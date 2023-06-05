https://sputniknews.com.tr/20230605/veterinerlik-hayalini-birakmak-zorunda-kalan-afgan-kiz-hayvanlara-yardim-etme-yolunu-buldu-1072051562.html
Veterinerlik hayalini bırakmak zorunda kalan Afgan kız, hayvanlara yardım etme yolunu buldu
Veterinerlik hayalini bırakmak zorunda kalan Afgan kız, hayvanlara yardım etme yolunu buldu
Afganistan'ın Herat kentinden 14 yaşındaki Asila, yaptığı resimlerden kazandığı parayı sokak hayvanları için harcıyor 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T22:05+0300
2023-06-05T22:05+0300
2023-06-05T22:05+0300
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afganistan
2023
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Afganistan'ın Herat kentinden 14 yaşındaki Asila, yaptığı resimlerden kazandığı parayı sokak hayvanları için harcıyor
Afganistan'ın Herat kentinden 14 yaşındaki Asila, yaptığı resimlerden kazandığı parayı sokak hayvanları için harcıyor
2023-06-05T22:05+0300
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PT0M47S
Sputnik Türkiye
video, afganistan
video, afganistan
Veterinerlik hayalini bırakmak zorunda kalan Afgan kız, hayvanlara yardım etme yolunu buldu
© Fotoğraf
Afganistan'ın Herat kentinden 14 yaşındaki Asila, yaptığı resimlerden kazandığı parayı sokak hayvanları için harcıyor