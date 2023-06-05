https://sputniknews.com.tr/20230605/tbmmde-milletvekili-kayit-islemleri-bugun-tamamlandi-1072039470.html
TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri bugün tamamlandı
TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri bugün tamamlandı
TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri tamamlandı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T15:14+0300
2023-06-05T15:14+0300
2023-06-05T15:14+0300
2023 türkiye seçimleri
tbmm
kayıt
seçim
milletvekili
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından başlayan kayıt işlemleri, bugün sona erdi. Meclis'te yer alan 600 milletvekili de kaydını yaptırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230601/eski-turkiye-guzeli-milletvekilligi-kaydini-yaptirdi-1071898157.html
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tbmm, kayıt, seçim, milletvekili
tbmm, kayıt, seçim, milletvekili
TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri bugün tamamlandı
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TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri tamamlandı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından başlayan kayıt işlemleri, bugün sona erdi. Meclis'te yer alan 600 milletvekili de kaydını yaptırdı.