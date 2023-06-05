https://sputniknews.com.tr/20230605/spor-yazarlarindan-galatasaraya-ovgu--bu-takinin-genlerinde-var-1072021441.html

Spor yazarlarından Galatasaray'a övgü: Bu takımın genlerinde var

Spor yazarlarından Galatasaray'a övgü: Bu takımın genlerinde var

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0'lı skorla mağlup etti ve 32 yıl sonra ilk kez ezeli rakibini hem iç... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray sk

şampiyonluk

fenerbahçe

derbi

spor toto süper lig

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Hürriyet'ten Uğur Meleke, "Galatasaray, Fenerbahçe’yi bu sezon iki kere yendi. Lâkin 10 kez oynasalar, 10 kez de yenebilirdi bu görüntüye bakılırsa! İlk maçta Torreira-icardi’siz başlayarak yenmişlerdi Fenerbahçe’yi. Dün de Oliveira-Mertens’siz yendiler. Mesele sadece oyuncu kalitesi ya da attıkları goller değil. Galatasaray bu sezon adeta bir mantalite canavarı. Ve şimdiden beni 25 Temmuz’da başlayacak Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için umutlandırıyorlar. G.Saray’ın 36 maç-88 puanla tutturduğu 2,45’lik puan ortalaması, lig tarihinde sadece birkaç kez ulaşılabilmiş çok yüksek bir çıta. Okan Buruk’un yakaladığı seviye, Denizli’nin rekortmen, Gordon’un namağlup, Veselinovic’in 103 gollü sezonları seviyesi. Üstelik böyle bir seviyeye, ezeli rakipleri kötüyken değil, F.Bahçe ve Beşiktaş da yarışın içindeyken ulaştılar. Bu yıl Galatasaray öyle bir noktaya taşıdı ki çıtayı, ancak ikincilik için yarışabildi ezeli rakipleri. Şampiyonluğun bir numaralı mimarı Okan Hoca’ya gönülden tebrikler. İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi’ne de çok yakışacak." ifadelerini kullandı.Fotomaç'tan Reha Kapsal da "Saha içi ve dışında takımın sosyal birlikteliği çok iyi sağlanmıştı. Bana göre şampiyonlukta büyük pay sahibi olan taraftarının tek sesliliği önemliydi. Tüm bunların toplamında fazlasıyla hak ettiği şampiyonluğu kazandılar. Fenerbahçe ile aradaki fark saha içi organizasyonu ve kalitesi tartışılmayacak kadar iyiydi. Geçen sene ligi son sıralara yakın bitirse de sarı-kırmızılılar yeni hoca ve yeni bir başkan ile tekrar şampiyon olma becerisini gösterdi. Bu anlamda çok farklı ve başarılı bir kulüp sarı kırmızılılar. Genlerinde bu var." değerlendirmesinde bulundu.Sabah'tan Levent Tüzemen de şu ifadeleri kullandı:Fotomaç'tan Serkan Korkmaz da 3-0'lık derbi galibiyetine ilişkin şunları söyledi:

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galatasaray sk, şampiyonluk, fenerbahçe, derbi, spor toto süper lig