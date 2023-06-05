Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' yorumu: Destek vermemizin ön şartlarından birisiydi
© AASinan Oğan
© AA
Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesini yorumladı.
ATA İttifakı’nın birinci turdaki Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında paylaşımda bulundu.
Şimşek'in konuşmasını paylaşan Oğan, 'Erdoğan'a destek vermelerinin ön koşulunu faiz sebep, enflasyon sonuç politikasından vazgeçilmesi' olduğunu belirtti.
Oğan sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
"Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sn. Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi. Yeni kabinede Sn. Mehmet Şimşek’in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz."
Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sn. Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan “faiz sebep enflasyon sonuç” politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına… pic.twitter.com/JbjNfBlq5y— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) June 4, 2023