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Seda Sayan ve Zuhal Topal arasında reyting çekişmesi: Tazminat davasında karar çıktı
Seda Sayan ve Zuhal Topal arasında reyting çekişmesi: Tazminat davasında karar çıktı
Seda Sayan ile Zuhal Topal arasında yaşanan ‘reyting kavgası’ bir dizi davaya yol açtı. Sayan ve eski sevgilisi Erkan Çelik, Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
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seda sayan
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tazminat
zuhal topal
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İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, şarkıcı Seda Sayan ve Erkan Çelik’in tazminat taleplerini reddetti. Karara itiraz edildi. Bu kez dosyaya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi baktı. Halktv.com’un aktardığına göre daire, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Geçen günlerde verilen karar kesin hüküm niteliğinde.Ceza davasında da karar çıkmıştıÖte yandan, anılan olay ceza davasına da konu olmuştu. Zuhal Topal ve Korhan Saygıner’in şikayeti üzerine Erkan Çelik ve Zekeriya Atak’a dava açılmıştı. Yargılama sonrası Çelik ‘iftiraya azmettirme’ suçundan ceza aldı. Atak ise ‘iftira’ suçundan ceza aldı. Çelik, anılan kararı Anayasa Mahkemesine taşıdı.Ne olmuştu?Şimdilerde ceza ve tazminat davalarına yol açan olay 8 Şubat 2016 günü yaşandı. Anılan gün, Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programına katılan Zekeriya Atak, gelin adayı S.’ye, “Geçen Türkiye şehit verdi. Ve sen o gün burada göbek attın” dedi. Atak, Topal’a ise "Siz de bu yayına öncü olduğunuz için sizi de alkışlıyorum" diyerek stüdyoyu terk etti. Olaylı program birçok habere konu oldu. Topal ve programı eleştirilerin odağında yer aldı.Seda Sayan ve Çelik’i hedef aldılarBu olaydan birkaç gün sonra ise Atak, anılan yayındaki sözleri, Erkan Çelik’in yönlendirmesi ile söylediğini açıkladı. Atak, bu kişinin kendisine bu iş için 4 bin 350 lira da gönderttiğini belirtti. Bu açıklama üzerine Zuhal Topal ile programının yapımcısı Korhan Saygıner, Seda Sayan ve Erkan Çelik’i hedef alan açıklamalar yaptı.Toplam 200 bin lira tazminat talebiSayan ve Çelik ‘Kişilik haklarımıza saldırı var’ diyerek dava açtı. Sayan ve Çelik adına 100’er bin liralık tazminat talebinde bulunuldu. Davalı konumda yer alan Zuhal Topal Saygıner ile Korhan Saygıner dosyaya sundukları savunmalarında “Seda Sayan ile Erkan Çelik kafa karıştırma amacında. Zekeriya Atak’ı, kendi kurdukları komplolarına alet etti. Halkı kin ve düşmanlığa sürüklemek istediler” denildi.‘Erkan Çelik kazanç vaadinde bulundu’Zekeriya Atak ise savunmasında “Erkan Çelik'i beni arayarak kazanç vaadinde bulundu. Zuhal Topal'ın programını izleyenleri kışkırtmam için beni azmettirdi. Ancak sonra pişman oldum. Sonra vazgeçmek istedim. Fakat Erkan Çelik ve Seda Sayan'ın vazgeçmeme izin vermedi” dedi. Atak, savunmasının devamında bu kişilerce kaçırılıp darp ettirildiğini de öne sürdü.
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Seda Sayan ve Zuhal Topal arasında reyting çekişmesi: Tazminat davasında karar çıktı

13:45 05.06.2023 (güncellendi: 13:51 05.06.2023)
© Fotoğraf : YouTube/Haber GlobalSeda Sayan
Seda Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© Fotoğraf : YouTube/Haber Global
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Seda Sayan ile Zuhal Topal arasında yaşanan ‘reyting kavgası’ bir dizi davaya yol açtı. Sayan ve eski sevgilisi Erkan Çelik, Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner ile Zekeriya Atak’a karşı 200 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, tazminat talebini reddetti. Sayan ve Çelik karara itiraz ederken istinaf kararı onadı.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, şarkıcı Seda Sayan ve Erkan Çelik’in tazminat taleplerini reddetti. Karara itiraz edildi. Bu kez dosyaya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi baktı. Halktv.com’un aktardığına göre daire, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu. Geçen günlerde verilen karar kesin hüküm niteliğinde.

Ceza davasında da karar çıkmıştı

Öte yandan, anılan olay ceza davasına da konu olmuştu. Zuhal Topal ve Korhan Saygıner’in şikayeti üzerine Erkan Çelik ve Zekeriya Atak’a dava açılmıştı. Yargılama sonrası Çelik ‘iftiraya azmettirme’ suçundan ceza aldı. Atak ise ‘iftira’ suçundan ceza aldı. Çelik, anılan kararı Anayasa Mahkemesine taşıdı.

Ne olmuştu?

Şimdilerde ceza ve tazminat davalarına yol açan olay 8 Şubat 2016 günü yaşandı. Anılan gün, Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programına katılan Zekeriya Atak, gelin adayı S.’ye, “Geçen Türkiye şehit verdi. Ve sen o gün burada göbek attın” dedi. Atak, Topal’a ise "Siz de bu yayına öncü olduğunuz için sizi de alkışlıyorum" diyerek stüdyoyu terk etti. Olaylı program birçok habere konu oldu. Topal ve programı eleştirilerin odağında yer aldı.

Seda Sayan ve Çelik’i hedef aldılar

Bu olaydan birkaç gün sonra ise Atak, anılan yayındaki sözleri, Erkan Çelik’in yönlendirmesi ile söylediğini açıkladı. Atak, bu kişinin kendisine bu iş için 4 bin 350 lira da gönderttiğini belirtti. Bu açıklama üzerine Zuhal Topal ile programının yapımcısı Korhan Saygıner, Seda Sayan ve Erkan Çelik’i hedef alan açıklamalar yaptı.

Toplam 200 bin lira tazminat talebi

Sayan ve Çelik ‘Kişilik haklarımıza saldırı var’ diyerek dava açtı. Sayan ve Çelik adına 100’er bin liralık tazminat talebinde bulunuldu. Davalı konumda yer alan Zuhal Topal Saygıner ile Korhan Saygıner dosyaya sundukları savunmalarında “Seda Sayan ile Erkan Çelik kafa karıştırma amacında. Zekeriya Atak’ı, kendi kurdukları komplolarına alet etti. Halkı kin ve düşmanlığa sürüklemek istediler” denildi.

‘Erkan Çelik kazanç vaadinde bulundu’

Zekeriya Atak ise savunmasında “Erkan Çelik'i beni arayarak kazanç vaadinde bulundu. Zuhal Topal'ın programını izleyenleri kışkırtmam için beni azmettirdi. Ancak sonra pişman oldum. Sonra vazgeçmek istedim. Fakat Erkan Çelik ve Seda Sayan'ın vazgeçmeme izin vermedi” dedi. Atak, savunmasının devamında bu kişilerce kaçırılıp darp ettirildiğini de öne sürdü.
Seda Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2021
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